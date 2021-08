Orlen wspiera Kriscinę Cimanouską. Zawodniczka będzie kontynuować karierę w Polsce

1 sierpnia Kryscina Cimanouska, w związku z krytyką władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dzięki interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu na Białoruś. 5 sierpnia wylądowała w Warszawie. To nie koniec pomocy ze strony Polski. Zawodniczka została ogłoszona nowym członkiem Grupy Sportowej Orlen. To pozwoli jej kontynuować sportową karierę w naszym kraju.

Cimanouska wśród najlepszych polskich sportowców

– Kryscina Cimanouska dołącza do drużyny Orlen. Cieszę się, że wspierając ją, umożliwimy jej dalszy sportowy rozwój. Mam nadzieję, że za chwilę Kryscina wróci do treningów i sportowej rywalizacji – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. Białorusinka dołączyła do grona najlepszych polskich lekkoatletów. W sportowej drużynie Orlenu są już takie postaci, jak Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska czy Paweł Fajdek.

– Jestem wdzięczna za otrzymane wsparcie, które umożliwi mi kontynuację kariery tu, w Polsce. Od dziś zaczynam nowe życie i nowy sportowy etap – powiedziała Cimanouska. Białoruska zawodniczka specjalizuje się w biegach sprinterskich. Lekkoatletka zdobywała medale między innymi na Uniwersjadzie w Neapolu, a także na młodzieżowych i juniorskich mistrzostwa Europy. Jest również uczestniczką mistrzostw Europy i świata, zarówno halowych, jak i tych stadionowych.