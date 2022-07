Wpadka na lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Eugene. Było o włos od tragedii

Bieg mężczyzn na 3000 metrów z przeszkodami to konkurencja lekkoatletyczna, w której zawodnicy pokonują siedem i pół okrążeń stadionu, na którym znajdują się przeszkody. Wśród nich są cztery płoty o wysokości 91,4 cm oraz rów z wodą poprzedzony płotem o tej samej wysokości.

Operator kamery wyszedł na bieżnię

Na finałach tegorocznej edycji lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene zawodnicy mieli do pokonania dodatkową przeszkodę. Nieoczekiwanie na bieżnię tuż przed biegnących zawodników wtargnął operator kamery. Fotograf Erik Lesser, który zobaczył tę sytuację, uwiecznił na zdjęciu moment, kiedy stojący na torze mężczyzna był ustawiony tyłem do biegaczy i niewiele brakowało, a doszłoby do wypadku. Korespondent „Przeglądu Sportowego” poinformował, że kamerzysta był odpowiedzialny za transmitowanie finału trójskoku kobiet.

Kto wygrał bieg na 3000 m z przeszkodami?

Na szczęście nie doszło do tragedii, a lekkoatleci bez szwanku ominęli operatora kamery. Ostatecznie bieg na 3000 m z przeszkodami wygrał Marokańczyk Soufiane El Bakkali, który uzyskał wynik 8.25,13. Na drugim miejscu uplasował się Etiopczyk Lamecha Girma, a ostatnie miejsce na podium i brązowy medal zdobył Conseslus Kipruto z Kenii.

Do innego pechowego wypadku z udziałem operatora kamery doszło na MŚ w 2015 roku, kiedy po zwycięstwie Usain Bolt został potrącony przez chińskiego kamerzystę. Na szczęście Jamajczykowi wówczas nic się nie stało, a sam operator przeprosił lekkoatletę, ściskając mu dłoń i wręczając bransoletkę.

