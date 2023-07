Ma 66 lat i wystąpił na lekkoatletycznych MP! Niezwykła historia na naszych oczach

To jedna z niezwykłych historii pokazująca, jak wyjątkowa może być pasja do sportu. Mirosław Łuniewski w piątek wystartował razem z innymi chodziarzami w walce na lekkoatletycznych mistrzostwach Polski. Ostatecznie najlepszy okazał się Maher Ben Hlima, który wyprzedził nawet mistrza olimpijskiego Dawida Tomalę.

Mirosław Łuniewski najstarszym lekkoatletą na MP 2023

W przypadku wspomnianego pana Mirosława zakończyło się na ostatnim miejscu w stawce. Łuniewski dotarł na metę jako zawodnik sklasyfikowany na 11 pozycji. Jego czas to 59:08,23. Zwycięzca osiągnął 40:35,48. Ale to i tak nie jest istotne, spoglądając na podejście do sportu Łuniewskiego.

Dość napisać, że najmłodszy chodziarz w stawce MP 2023 był od nestora chodu młodszy o 50 lat. Mowa o Przemysławie Jasińskim, który dopiero jesienią tego roku skończy 16 lat. Łuniewski przyznał w rozmowie dla Interia.pl, że liczy na jubileuszowy, 50 medal podczas mistrzostw Europy mastersów. Odbędą się one w tym roku we włoskiej Peskarze.

Anna Kiełbasińska i Maria Andrejczyk zrezygnowały ze startów

Piątek przyniósł dwie niepokojące informacje dotyczące polskich lekkoatletek. Oszczepniczka Maria Andrejczyk oraz sprinterka Anna Kiełbasińska, nie pojawią się już w rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Ta pierwsza nie stanęła nawet na starcie, tym samym tracąc szansę na kwalifikacje do tegorocznych MŚ w Budapeszcie. Przypomnijmy, że Andrejczyk to srebrna medalistka igrzysk w Tokio (2021). Od tego czasu polska lekkoatletka ma jednak spore problemy z powrotem do optymalnej dyspozycji.

Co do Kiełbasińskiej, mowa o kontuzji, której nabawiła się w trakcie MP. Mowa o problemach ze ścięgnem Achillesa. Trudno powiedzieć, czy ta przypadłość sprawi, że Polka nie wystartuje w Budapeszcie. Początek MŚ już 19 sierpnia.

