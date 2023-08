Polka rozpłakała w trakcie wywiadu. Lekkoatletka nie kryła rozczarowania

Anna Wielgosz to lekkoatletka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Ten ostatni, z 2022 roku, to brązowy medal mistrzostw Europy. Podczas MŚ 2023 Polka z pewnością liczyła na walkę w finale biegu na 800 metrów. Niestety, skończyło się na dużym rozczarowaniu. Polka w Budapeszcie odpadła już w biegach eliminacyjnych.

Anna Wielgosz ze łzami o przegranej na lekkoatletycznych MŚ

W Budapeszcie w piekielnie trudnych warunkach pogodowych Polka pobiegła na 800 m z czasem 2:03,61. To dało Polsce dopiero 52 miejsce. Margarita Koczanowa była 50, a Angelika Sarna 46. Do półfinałów dostały się 24 najlepsze zawodniczki.

– Tak złych biegów, jak w tym roku jeszcze nie miałam. Jest to dla mnie nowa sytuacja, ciężkie przeżycie. Ja naprawdę liczyłam na mocne bieganie i wiedziałam, że takie będę też biegi eliminacyjne, że trzeba grać va banque. Ale po prostu nie wiem… Mogę chyba tylko powiedzieć, że to nie był mój dzień i bardzo mi żal, bo to akurat na mistrzostwach świata… – powiedziała Wielgosz, po czym zaczęła płakać przed kamerą TVP Sport.

Po chwili reprezentantka wzięła jednak głębszy oddech i wróciła do udzielania wywiadu dziennikarzowi Michałowi Chmielewskiemu. Widać było, jak dużo emocji kosztował Polkę start podczas MŚ w Budapeszcie. I to, co zdarzyło się już na budapesztańskiej bieżni.

– Na pewno musimy jeszcze spróbować pokazać, na co byłam przygotowana. Myślę, że uda mi się pozbierać przynajmniej do jakiegoś mitingu. Dziękuję wszystkim, którzy są ze mną, rodzinie, mężowi, wszystkim sponsorom, którzy wspierają mój rozwój i przygotowania do igrzysk. Będę się starać jeszcze lepiej biegać i w przyszłym roku wiem, że jeśli będę zdrowa, to nie zawiodę. Pokażę, że Polki potrafią biegać na 800 metrów – zakończyła z uśmiechem przez wcześniejsze łzy polska lekkoatletka.

twitter

Lekkoatletyczne MŚ w Budapeszcie od 19 do 27 sierpnia

Reprezentacja Polski podczas XIX MŚ w lekkiej atletyce zdobyła dotychczas jeden krążek. W minioną niedzielę (tj. 20 sierpnia) po srebrny medal sięgnął Wojciech Nowicki w konkursie rzutu młotem.

W środowy wieczór (tj. 23 sierpnia) w finale pobiegnie za to Natalia Kaczmarek. Polka jest jedną z najlepszych na świecie na dystansie 400 metrów. To może być kolejna duża szansa medalowa dla reprezentacji Polski, która do Budapesztu przyjechała osłabiona brakiem kilku ważnych nazwisk, głównie ze względu na kontuzje.

Czytaj też:

Paweł Wojciechowski zakończy karierę. Podał termin ostatniego startuCzytaj też:

Adrianna Sułek-Schubert nie wytrzymała. Mocne nagranie lekkoatletyki