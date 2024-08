Co dalej z karierą Anity Włodarczyk? Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Anita Włodarczyk była bardzo blisko zdobycia czwartego medalu olimpijskiego z rzędu. Legenda polskiej lekkoatletyki i wciąż aktualna rekordzistka świata zajęła czwarte miejsce w finale konkursu rzutu młotem. Chorążej reprezentacji zabrakło czterech centymetrów do zdobycia brązowego medalu i przełamania „klątwy” noszącego flagę.

Anita Włodarczyk chce kontynuować karierę po igrzyskach w Paryżu

Polska młociarka nie prezentowała się w tym sezonie tak dobrze jak podczas zmagań w Paryżu. Poprawiła swój najlepszy wynik w tym roku, co dało do zrozumienia, że przyjechała do Francji w najlepszej możliwej formie. To jak się okazało prawie dało medal. Prawie, bowiem Zhao Je rzuciła swój młot na odległość 74,27 m, czyli o cztery centymetry dalej niż Polka. Wicemistrzyni Annette Echikunwoke uzyskała wynik 75,48 m, a nowa mistrzyni Camryn Rogers 76,97 m.

Pomimo braku medalu Włodarczyk po konkursie pozostawała w optymistycznym nastroju. Co prawda czuła niedosyt (po raz pierwszy od czasu igrzysk w Pekinie nie zdobyła medalu), ale doceniła fakt, że do samego końca walczyła o czołowy wynik. Przy okazji w rozmowie z TVP Sport odwołała się do planów na przyszłość. Na dziś trzykrotna mistrzyni olimpijska nie chce kończyć kariery. Nie wybiega głową w kierunku Los Angeles, ale zadeklarowała start w mistrzostwach świata 2025 w Tokio.

– Powiedziałam sobie po którymś rzucie, że mam szansę na medal. Walczyłam, ale jeszcze kariery nie kończę – wyjawiła Włodarczyk. – W mojej głowie są przyszłoroczne mistrzostwa świata w Tokio. Cieszę się, bo pokazałam, że w moim wieku można jeszcze daleko rzucać. Podnoszę te granicę cały czas – dodała młociarka.

twitter

Osiągnięcia Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk to trzykrotna mistrzyni olimpijska, a także czterokrotna mistrzyni świata i Europy. W 2016 roku rzuciła młotem na odległość 82,98 m, co do dziś jest najlepszym wynikiem w historii dyscypliny.

Czytaj też:

Nie było nowego rekordu Polski. Pokaz mocy biegaczek z Afryki w ParyżuCzytaj też:

Te dane mówią wszystko. Tak źle u Polaków nie było od 96 lat