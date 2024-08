Świetny finisz Natalii Kaczmarek. Kapitalny prognostyk przed finałem!

Natalia Kaczmarek jest w tym sezonie w fantastycznej formie. W biegu na 400 metrów zdążyła już zostać mistrzynią Europy, ale dwukrotnie pobiła też rekord Polski. Przed igrzyskami olimpijskimi wyśrubowała ten rezultat do czasu 48.90 s. To natomiast dawało jej trzecie miejsce na listach światowych.

Kaczmarek z kolejnym genialnym występem

Początek zmagań w Paryżu potwierdził wysoką dyspozycję naszej lekkoatletki. Ta wygrała bowiem swój bieg eliminacyjny z czasem 49.98 s. Liczyliśmy na to, że nie będzie większych problemów z awansem do wielkiego finału.

Tak też się stało. Nasza zawodniczka na początku biegła spokojnie, ale w połowie dystansu przyspieszyła. Na finiszu ścigała się z Amber Anning. Tylko Brytyjka była w stanie jej dotrzymać kroku. Ostatecznie to Kaczmarek triumfowała z czasem 49.45. Był to zatem lepszy wynik od tego, który uzyskała w eliminacjach. Jednocześnie był to trzeci rezultat półfinałów. Od Polki lepsze były tylko Salwa Eid Naser (49.07) oraz Marileidy Paulino (49.22).

Obie panie będą głównymi rywalkami Kaczmarek w walce o złoty medal. Szczególnie Paulino imponuje formą. Co prawda miała słabszy czas od zawodniczki z Bahrajnu, ale tuż przed metą zwolniła, bo wiedziała, że ma olbrzymią przewagę nad resztą stawki.

Sensacyjne odpadnięcie Nikishy Pryce

Dość nieoczekiwanie słabo pobiegła Nikisha Pryce. W drugim biegu półfinałowym Jamajka uzyskała rezultat 50.77 s, który nie dał awansu nawet do finału, a przecież Pryce była wymieniana w gronie faworytek do medali. Na pewno jej odpadnięcie nie jest zmartwieniem dla naszej reprezentantki.

O olimpijski medal Kaczmarek pobiegnie w piątek, 9 sierpnia. Rywalizacja kobiet w biegu na 400 metrów ma ruszyć punktualnie o godzinie 20.

Czytaj też:

Nie było nowego rekordu Polski. Pokaz mocy biegaczek z Afryki w ParyżuCzytaj też:

Aleksandra Kałucka medalistką igrzysk. Niezwykła historia Polki