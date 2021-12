PSG rozgromiło Club Brugge. Dublety Lionela Messiego i Kyliana Mbappe

Meczem zamykającym zmagania grupowe PSG w Lidze Mistrzów, był pojedynek na Parc des Princes z mistrzem Belgii, czyli Club Brugge. Paryżanie z pewnością pragnęli odbić się po wyniku pierwszego meczu obu drużyn, kiedy to spotkanie zakończyło się podziałem punktów po remisie 1:1.

Liga Mistrzów. Worek z bramkami rozwiązany przez Kyliana Mbappe

W bardzo elektryzujący sposób rozpoczął się ten mecz dla gospodarzy. Już po 71 sekundach do bramki trafił Kylian Mbappe, który wykorzystał piłkę odbitą w polu karnym i w drugiej minucie rozpoczął strzelaninę w Parku Książąt.

Już pięć minut później młody Francuz miał na swoim koncie dublet, zamieniając podanie Angela Di Marii w genialnego gola strzelonego z woleja. Taki początek spotkania zniszczył cały plan drużyny gości na urwanie jakichkolwiek punktów Leo Messiemu i spółce. Goście starali się w odpowiedzieć na ten piorunujący początek, tworząc sobie dwie dogodne sytuacje, natomiast na straży bezbłędnie stał Gianluigi Donnarumma, kapitalnie radząc sobie ze staraniami Belgów.

Leo Messi kontynuował festiwal strzelecki w meczu PSG – Club Brugge

Te próby tylko rozjuszyły gospodarzy, którzy siedem minut przed zakończeniem pierwszej połowy podwyższyli prowadzenie do 3:0 za sprawą Leo Messiego. Było to piąte trafienie Argentyńczyka w nowych barwach. Ten utrzymał się do przerwy i chyba jedynymi pytaniami przychodzącymi do głowy przed drugą częścią starcia, były te dotyczące kolejnych bramek dla PSG.

Druga połowa rozpoczęła się zdecydowanie spokojniej i widać było, że gospodarze zredukowali bieg i na „dwójce” kontynuowali zawody. To podejście zemściło się na zespole Mauricio Pochettino, gdyż w 68. minucie goście z Belgii zdołali zmniejszyć przewagę Paryżan, wykorzystując ich stratę w środku pola, dzięki precyzyjnemu uderzeniu Matsa Ritsa w długi róg bramki.

Ekscytacja po zdobytej bramce nie trwała zbyt długo, ponieważ osiem minut później Leo Messi wyrównał osiągnięcie Kyliana Mbappe i zakończył mecz z podwójnym dorobkiem bramkowym. Argentyńczyk wykorzystał rzut karny, ustalając wynik starcia na 4:1.

