Faza grupowa Ligi Mistrzów rozstrzygnięta. Tabele grup po środowych meczach

13 grudnia końca dobiegła faza grupowa kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W sezonie 2023/24 już na tym etapie nie brakowało niespodzianek, choć w środowych spotkaniach nie było aż tyle przewrotnych sytuacji. Koniec końców do play-offów awansowało kolejne 8 drużyn. Jak wyglądają tabele grup E, F, G i H?

PSG było bliskie kompromitacji w Lidze Mistrzów

Wszystko rozegrało się zgodnie z planem w grupie E, gdzie w ostatniej serii gier Atletico Madryt pokonało Lazio i w efekcie… Obie te drużyny wywalczyły możliwość gry w 1/8 finału. To również efekt tego, że wcześniej mocno zawodził Feyenoord, który mimo porażki z Celtikiem uzbierał 6 punktów i wiosną zobaczymy go w Lidze Europy.

Zdecydowanie ciekawie było w grupie F. Tu rywalizacja toczyła się do samego końca, a przetasowania były spore. Mało brakowało zresztą, a poza Champions League znalazłoby się PSG. Gdyby nie fakt, iż paryżanom udało się wywalczyć remis, w lutym występowaliby już w innych rozgrywkach. Tymczasem z takim losem musi zmierzyć się AC Milan, choć w ostatniej kolejce wygrał z Newcastle United. Angielska ekipa jednak odpadła z pucharów definitywnie.

Liga Mistrzów. Manchester City zdominował rywali

Komplet zwycięstw w grupie G zanotował natomiast Manchester City. Obywatele wygrali z Crveną Zvezdą w szóstej serii gier, mimo iż Pep Guardiola posłał do boju mocno rezerwowy skład. Żadnych niespodzianek więc nie było, w ostatecznym rozstrzygnięciu do play-offów przeszło też RB Lipsk, a Young Boys zagrają w Lidze Europy.

W ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów wpadkę zanotowała natomiast FC Barcelona, która przegrała 2:3 z Royal Antwerp. Zwycięstwo nic nie dało Belgom – były to jedyne trzy punkty, jakie zdobyli w tej edycji. Mimo turbulencji Duma Katalonii awansowała do 1/8 finału z 12 „oczkami” na koncie. Tyle samo uzbierało FC Porto. Mniej, bo 9 punktów miał Szachtar Donieck, który zleciał do Ligi Europy.