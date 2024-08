Rywale zagrali pod Polskę! Biało-czerwoni grają dalej na igrzyskach

Dwa zwycięstwa nie dawały Polakom awansu do fazy pucharowej, bo po sześciu spotkaniach plasowali się na siódmym miejscu, tuż za lokatą dającą awans. Taki sam bilans, co biało-czerwoni mieli Francuzi i Amerykanie, więc wszystkie trzy kadry miały szansę zarówno na kwalifikację, jak i na odpadnięcie.

Igrzyska olimpijskie: Polacy przegrali z Łotwą i drżeli o awans

Ostatni mecz reprezentacji Polski w fazie grupowej w koszykówce 3x3 rozpoczął się po godz. 18:00. Przed tym spotkaniem Francuzi rozbili Chińczyków 21:12, co trochę utrudniało nam sprawę, bo nie wszystko należało od nas.

Zaczęliśmy to spotkanie od punktu, ale po chwili Łotysze wyrównali. Po stracie „oczka” na 1:1, szybko oddaliśmy piłkę rywalom, którzy wyszli na prowadzenie 1:2. Rywale odskoczyli, ale na przerwę techniczną Łotwa schodziła z prowadzeniem 6:7.

Po czasie Łotysze odskoczyli na 6:10, ale Polacy zniwelowali ją do jednego „oczka” (10:11). Kiedy tylko się zbliżaliśmy, rywale skutecznie rzucali za dwa. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 16:22.

Paryż 2024: Rywale zagrali pod Polaków. Biało-czerwoni z awansem

Choć nie udało się wygrać, biało-czerwoni wciąż mieli szansę na awans. Wszystko zależało od wyniku Holendrów z USA. To spotkanie wygrali zawodnicy z Niderlandów 21:10. Co oznaczało, że Polska zajęła szóste miejsce i awansowała do kolejnej fazy. O półfinał nasi koszykarze 3x3 zmierzą się z Litwą.

Mecz z udziałem naszych koszykarzy 3x3 o awans do strefy medalowej igrzysk olimpijskich odbędzie się jeszcze w niedzielę 4 sierpnia około godz. 21:30.

