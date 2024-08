Nie było nowego rekordu Polski. Pokaz mocy biegaczek z Afryki w Paryżu

Alicja Konieczek zrobiła furorę w eliminacjach. Spisała się bardzo dobrze i uzyskała rekord Polski, który dotychczas należał do Wioletty Frankiewicz. Przy nazwisku Konieczek pojawił się czas 9:16.51. Nasza biegaczka zapowiadała, że w finale postara się poprawić ten rezultat.

Alicja Konieczek bez szans

Tymczasem finał rozpoczął się od mocnego narzucenia tempa przez biegaczki z Afryki. Właściwie bardzo szybko oddzieliła się grupa afrykańsko-azjatycka od europejskiej. Konieczek długo przebywała na ostatnim, piętnastym miejscu w tej grupie. Ostatecznie później była w stanie przesunąć się o dwie lokaty, więc zajęła trzynastą pozycję.

Tym razem do rekordu Polski już trochę zabrakło. Wszystko dlatego, że Polka zanotowała czas 9:21.31. Na samym końcu biegu było już widać, że jest mocno zmęczona. Niesamowite tempo początkowe dało się we znaki. Co ciekawe, potrafiła je wytrzymać Francuzka Alice Finot, która początkowo była w cieniu biegaczek z Afryki i Bahrajnu. Finot zajęła ostatecznie czwartą lokatę z wynikiem 8:58.67.

Ostatecznie po złoto sięgnęła Winfred Yawi z Bahrajnu i to z rekordem olimpijskim (8:52.76). Srebro dla Peruth Chemutai, zawodniczki z Ugandy, a brąz wywalczyła Kenijka Faith Cherotich.

Anita Włodarczyk blisko medalu

Wieczór dostarczył polskim kibicom sporo emocji. Jeszcze przed biegiem na 3000 metrów z przeszkodami zakończył się rzut młotem kobiet. W nim Anita Włodarczyk długo była na siódmej pozycji, ale w piątej serii rzutów uzyskała 74.23 m. Niestety to nie wystarczyło do medalu. Zabrakło zaledwie czterech centymetrów do Chinki Jie Zhao. Nie zmienia to faktu, że był to fantastyczny rezultat trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej. Alicja Konieczek także powinna wracać do kraju z dobrymi wspomnieniami.

