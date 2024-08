Wielkie zwycięstwo Polaka na igrzyskach! Pokonał mistrza świata

Turek Ali Cengiz (numer 1 w rankingu światowym) przegrał z Polakiem w rywalizacji zapaśników w kategorii 87 kg w stylu klasycznym. Arkadiusz Kułynycz ograł Turka 5:3, popisując się rewelacyjną formą.

Paryż 2024: Arkadiusz Kułynycz ograł mistrza świata w zapasach!

Spoglądając na rozstawienie przed turniejem olimpijskim, Polak nie był faworytem rywalizacji z Turkiem. Cengiz to aktualny mistrz świata, a dodatkowo jedynka w rozstawieniu na igrzyskach, spoglądając na drabinkę rywalizacji zapaśników w kat. 87 kg. Polak ma jednak niski ranking światowy ze względu na niewielką liczbę startów, co mogło być nieco mylące. A sam Kułynycz przyznawał, że do Paryża jedzie z nastawieniem na zdobycie medalu.

Jak powiedział, tak zaczął robić. Kułynycz co prawda zaczął od prowadzenia 1:0, ale następnie musiał odrabiać straty po udanej akcji Turka na 1:3. Decydująca okazała się akcja na około trzy minuty przed końcem. Kułynycz powalił swojego rywala, popisując się efektownym rzutem za cztery punkty. To dało zwycięstwo, którego Polak dopilnował do samego końca rywalizacji.

Polak jeszcze dzisiaj powalczy w ćwierćfinale, będąc o krok od zdobycia medalu.

Olimpijska reprezentacja Polski z czterema medalami w Paryżu

Dotychczas Polska ma na swoim koncie cztery medale olimpijskie z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Polska ma też „wirtualny” krążek, jeszcze niewpisany do oficjalnego dorobku, ale już pewny – patrząc na rywalizację. Mowa o sukcesie pięściarki Julii Szeremety. Polka znalazła się w najlepszej czwórce w kategorii 57 kg. A ponieważ w pięściarstwie walk o brąz nie ma, to polska zawodniczka może się już cieszyć z miejsca na podium IO 2024.

Warto przypomnieć, że na ostatnich letnich igrzyskach (Tokio 2021) Polska sięgnęła łącznie po 14 medali olimpijskich. Złożyły się na ten dorobek: cztery złote, pięć srebrnych oraz pięć brązowych.

