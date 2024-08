Igrzyska Paralimpijskie na start! Oto terminarz startów Polek i Polaków

Najważniejsze sportowe wydarzenie dla ruchu paralimpijskiego zaplanowano od 28 sierpnia do 8 września. Łącznie weźmie w nich udział ponad 4000 sportowczyń i sportowców z całego świata. Do zgarnięcia będzie aż 549 kompletów medali paraolimpijskich. Co do polskiej reprezentacji, będzie liczyć łącznie 84 osoby, 41 kobiet oraz 43 mężczyzn. Polki i Polacy wystąpią w aż 15 z 22 dyscyplin.

Igrzyska Paralimpijskie 2024: Terminarz startów Polek i Polaków

29 sierpnia (czwartek)

parabadminton: Oliwia Szmigiel (16-21:20) i Bartłomiej Mróz (8:30-14:00) – faza grupowa



parakolarstwo torowe: Karol Kopicz (13:41 i ew. 17:13 finał) – 4000 metrów, wyścig pościgowy



parałucznictwo: Łukasz Ciszek (13:00), Ksenija Markitanowa (13:00), Milena Olszewska (17:00) – runda rankingowa



parapływanie: Jacek Czech (18:00) – 100 m st. grzbietowym; Joanna Mendak (20:15) – 100 m st. motylkowym; Alan Ogorzałek (19:41) – 50 m st. dowolnym; Kamil Otowski (17:50) – 100 m st. klasycznym



paratenis stołowy: Natalia Partyka, Karolina Pęk (debel kobiet); Patryk Chojnowski, Rafał Czuper, Tomasz Jakimczuk, Igor Misztal, Maksym Chudzicki, Piotr Grudzień (wszyscy debel mężczyzn); Dorota Bucław, Patryk Chojnowski, Rafał Czuper, Katarzyna Marszal, Karolina Pęk, Piotr Grudzień (wszyscy mikst)



boccia: Damian Iskrzycki (10:30); Konga Koza (17:00); Edyta Owczarz (17:00)

30 sierpnia (piątek)

parabadminton: Oliwia Szmigiel (16:00) i Bartłomiej Mróz (8:30) – faza grupowa



paralekkoatletyka: Michał Derus (12:55 i ew. 19:30 finał) – bieg na 100 m; Jagoda Kibil, Ingrid Renecka – bieg na 100 m (13:04); Róża Kozakowska – rzut maczugą (19:00); Damian Ligęza, Lech Stoltman – pchnięcie kulą (19:05); Jakub Mirosław – pchnięcie kulą (20:50); Joanna Mazur – bieg na 400 m (11:11)



parapływanie: Zuzanna Boruszewska (19:21) – 100 m st. klasycznym



parakolarstwo torowe: Otylia Marczuk (13:58 i ew. 19:21 finał) – jazda na czas na 1000 m



parastrzelectwo: Emilia Babska (9:00 i ew. 11:45 finał) – karabin pneumatyczny 10 m; Szymon Sowiński (11:15 i ew. 14:00 finał) – pistolet pneumatyczny 10 m



parataekwondo: Patrycja Zewat (od 10:01 do ew. 22:00 finał)



parawioślarstwo: Michał Gadowski, Jolanta Bajka (10:50) – eliminacje



parałucznictwo: Ksenija Markitanowa (9:00)

paratenis stołowy: Natalia Partyka, Karolina Pęk (debel kobiet); Patryk Chojnowski, Rafał Czuper, Tomasz Jakimczuk, Igor Misztal, Maksym Chudzicki, Piotr Grudzień (wszyscy debel mężczyzn); Dorota Bucław, Patryk Chojnowski, Rafał Czuper, Katarzyna Marszal, Karolina Pęk, Piotr Grudzień (wszyscy mikst)

boccia: Damian Iskrzycki (17:00); Kinga Koza (17:00); Edyta Owczarz (10:30)

31 sierpnia (sobota)

boccia: Damian Iskrzycki (17:00); ew. ćwierćfinał – Kinga Koza i Edyta Owczarz (17:00)



parabadminton: Bartłomiej Mróz (8:30), Oliwia Szmigiel (16:00)



paralekkoatletyka: Joanna Mazur (19:46) – bieg na 400 m (ew. finał)



parałucznictwo: Ksenija Markitanowa, od 15:30 ew. 1/8 finału



parapływanie: Kamil Otowski (19:22) – 50 m st. klasycznym; Jacek Czech (19:30) – 50 m st. dowolnym



parastrzelectwo: Marek Dobrowolski (9:30 i ew. 12:15 finał) – karabin pneumatyczny 10 m



parawioślarstwo: Michał Gadowski, Jolanta Bajka (10:50) – ew. repasaże – paratenis stołowy: j.w. w zależności od awansów Polek i Polaków

1 września (niedziela)

boccia: Damian Iskrzycki (od 10:30 ew. półfinał, walka o 3. miejsce); Kinga Koza (to samo, od 17:00); Edyta Owczarz (to samo, od 10:30)



parabadminton: Bartłomiej Mróz, Oliwia Szmigiel (ew. ćwierćfinały 8:30, półfinały 16:00)



paralekkoatletyka: Bartosz Górczak (10:05) – pchnięcie kulą; Robert Jachimowicz (19:00) – rzut dyskiem; Jagoda Kibil (19:38) – bieg na 100 m (19:39 ew. finał); Piotr Kosewicz (19:00 ew. finał) – rzut dyskiem; Joanna Mazur (10:10) – bieg na 1500 m; Ingrid Renecka (19:38) – bieg na 200 m; Rafał Rocki (19:00) – rzut dyskiem; Faustyna Kotłowska (10:47) – rzut dyskiem



parakolarstwo torowe: Otylia Marczuk (11:22 i ew. 14:31 finał) – 3000 m na dochodzenie



parapływanie: Michał Golus (17:58) – 200 m st. zmiennym; Alan Ogorzałek (17:44) – 100 m st. dowolnym;



parastrzelectwo: Emilia Trześniewska (10:30 i ew. 13:00 finał) – mix 10 m karabin pneumatyczny



paratenis stołowy: Patryk Chojnowski (1/8 finału); Rafał Czuper (1/16); Tomasz Jakimczuk (1/16); Katarzyna Marszał (1/8); Igor Misztal (1/8); Natalia Partyka (1/8) – wszyscy od 17:00



paratriathlon: Monika Belczewska, Marta Dzieciątkowska (8:15)



parawioślarstwo: Michał Gadowski, Jolanta Bajka (10:10 finał B, 11:50 finał A)

2 września (poniedziałek)

boccia: Damian Iskrzycki i Kinga Koza (17:00, ew. finały); Edyta Owczarz (10:30 ew. finał)



parabadminton: Bartłomiej Mróz i Oliwia Szmigiel (od 16:30 mecze o 3 miejsce i finały)



paralekkoatletyka: Aleksander Kossakowski (10:18) – bieg na 1500 m; Joanna Mazur (10:10) – bieg na 1500 m



parapływanie: Jacek Czech (19:41), Krzysztof Lechniak (17:58), Joanna Mendak (18:47), Kamil Otowski (19:41) – wszyscy eliminacje i ew. finały



parastrzelectwo: Szymon Sowiński (9:00 kwalifikacje, ew. 16:45 finał) – mix 25 m pistolet pneumatyczny



paratenis stołowy: Patryk Chojnowski (17:00, ew. 1/4 finału); Maksym Chudnicki (17:00, ew. 1/8); Rafał Czuper (10:00, ew. 1/8); Piotr Grudzień (17:00, ew. 1/8); Tomasz Jakimczuk (10:00, ew. 1/8); Igor Misztal (17:00, ew. 1/4); Maciej Nalepka (17:00, 1/8)



paratriathlon: Łukasz Witecki (8:15)

3 września (wtorek)

paralekkoatletyka: Lucyna Kornobys (10:56) – pchnięcie kulą; Aleksander Kossakowski (10:08 ew. finał) – bieg na 1500 m; Michał Kotkowski (11:16) – bieg na 400 m; Łukasz Mamczarz (20:10) – skok w dal



parałucznictwo: Milena Olszewska (od 9:00 w 1/16 finału aż ew. do 19:14 finał)



parapływanie: Krzysztof Lechniak (17:37) – 100 m st. grzbietowym; Oliwia Jabłońska (20:35) – 100 m st. motylkowym; Alan Ogorzałek (20:13) – 100 m st. motylkowym



parastrzelectwo Emilia Babska (9:30 i ew. 16:00 finał) – karabin 50 m trzy postawy; Marek Dobrowolski (9:30 i ew. 13:45 finał) – karabin 50 m trzy postawy



paraszermierka: szabla mężczyzn 1/16 finału (13:00), ew. 1/8 finału (13:30), ew. 1/4 finału (14:50), ew. 1/2 finału (16:50), ew. finał (20:50) – Adrian Castro ; szabla mężczyzn 1/16 finału (13:00), ew. 1/8 finału (13:30), ew. 1/4 finału (14:50), ew. 1/2 finału (16:50), ew. finał (20:50) – Michał Dąbrowski ; szabla kobiet 1/16 finału (13:00), ew. 1/8 finału (14:30), ew. 1/4 finału (15:50), ew. 1/2 finału (17:10), ew. finał (22:05) – Kinga Dróżdż ; szabla kobiet 1/16 finału (13:00), ew. 1/8 finału (14:30), ew. 1/4 finału (15:50), ew. 1/2 finału (17:10), ew. finał (22:05) – Marta Fidrych; szabla kobiet 1/16 finału (13:00), ew. 1/8 finału (13:50), ew. 1/4 finału (15:10), ew. 1/2 finału (16:50), ew. finał (21:15) – Jadwiga Pacek

paratenis stołowy: ew. mecze od 1/8 do 1/2 finału z udziałem Polek i Polaków (w godzinach 10-17)

4 września (środa)

parakolarstwo szosowe: Karolina Kopicz, Patrycja Kuter, Zbigniew Maciejewski, Otylia Marczuk, Rafał Wilk – wszyscy w jeździe indywidualnej na czas, początek od g. 8:00



paralekkoatletyka: Michał Kotkowski (11:10 ew. finał) – bieg na 400 m; Róża Kozakowska (19:00) – pchnięcie kulą; Renata Śliwińska (10:00) – rzut dyskiem



parałucznictwo: Łukasz Ciszek (od 9:00 do ew. finału o 19:44)



parapływanie: Krzysztof Lechniak (18:35) – 50 m st. klasycznym



paraszermierka: floret mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (9:40), ew. 1/4 finału (11:40), ew. 1/2 finału (14:40), ew. finał (19:40) – Adrian Castro ; floret mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (10:40), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (20:50) – Michał Nalewajek ; floret mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (10:40), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (20:50) – Dariusz Pender

paratenis stołowy: mecze z ew. udziałem Polek i Polaków w godzinach 10-21

parastrzelectwo: Szymon Sowiński (9:00 i ew. 12:15 finał) – mix 50 m pistolet

paraujeżdżanie: Monika Bartyś (9:30)

parapodnoszenie ciężarów: Justyna Kozdryk (kat. 45 kg); Paulina Przywecka-Puziak (kat. 61 kg)

5 września (czwartek)

parakolarstwo szosowe: Rafał Wilk (9:30) – wyścig ze startu wspólnego



paralekkoatletyka: Faustyna Kotłowska (11:44), Klaudia Maliszewska (10:00), Joanna Oleksiuk (19:40) – wszystkie pchnięcie kulą; Anna Trener-Wierciak (10:04) – skok w dal; Marek Wietecki (20:45) – rzut oszczepem



parapływanie: Zuzanna Boruszewska (18:55) i Igor Hrehowicz (18:31) – oboje 200 m st. Zmiennym; Oliwia Jabłońska (17:50) – 400 m st. dowolnym



parastrzelectwo: Emilia Babska (9:00 i ew. 11:45 finał) – 50 m mix; Marek Dobrowolski (9:00 i ew. 11:45 finał) – 50 m mix



paraszermierka: drużynowy floret mężczyzn 1/8 finału (10:00), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (14:10), ew. o trzecie miejsce (20:00) lub finał (21:15) – Adrian Castro, Michał Nalewajek, Dariusz Pender



paratenis stołowy: Rafał Czuper (13:00, ew. finał); Tomasz Jakimczuk (13:00, ew. finał); Maciej Nalepka (18:00, ew. finał)



parałucznictwo: Łukasz Ciszek, Milena Olszewska (od 10:00 do ew. finałów 17:35)

6 września (piątek)

parakajakarstwo: Katarzyna Kozikowska (11:45), Monika Kukła (10:30), Mateusz Surwiło (10:40) – wszyscy w eliminacjach na 200 m



parakolarstwo szosowe: Karol Kupicz, Patrycja Kuter, Otylia Marczuk – wyścig ze startu wspólnego, początek od g. 9:30



paralekkoatletyka: Barbara Bieganowska-Zając (11:01) – bieg na 1500 m; Michał Kotkowski (20:04) – bieg na 200 m; Karolina Kucharczyk (20:35) – skok w dal; Maciej Lepiato (11:48) – skok wzwyż



parapływanie: Michał Golus (20:33) – 100 m st. dowolnym; Igor Hrehowicz (18:35) – 100 m st. motylkowym; Krzysztof Lechniak (19:33) – 50 m st. dowolnym

paraszermierka: szpada mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (9:40), ew. 1/4 finału (11:40), ew. 1/2 finału (14:40), ew. finał (19:40) – Michał Dąbrowski; szpada kobiet 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (11:10), ew. 1/4 finału (13:10), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (21:25) – Kinga Dróżdż; szpada kobiet 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (11:10), ew. 1/4 finału (13:10), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (21:25) – Marta Fidrych; szpada mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (10:40), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (20:50) – Michał Nalewajak; szpada kobiet 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (10:10), ew. 1/4 finału (12:10), ew. 1/2 finału (14:40), ew. finał (20:15) – Jadwiga Pacek; szpada mężczyzn 1/16 finału (9:00), ew. 1/8 finału (10:40), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (15:10), ew. finał (20:50) – Dariusz Pender

paratenis stołowy: Dorota Bucwał (19:00); Maksym Chudzicki (11:00); Piotr Grudzień (11:00); Karolina Pęk (10:00) – etapy ew. półfinałów i ćwierćfinałów

parapodnoszenie ciężarów: Paulina Przywecka-Puziak (12:00, ew. finał)

7 września (sobota)

parakajakarstwo: Monika Kulka (10:56 półfinał, 12:36 finał A); Mateusz Surwiło (10:42 półfinał, 12:18 finał A) – oboje na 200 m



parakolarstwo szosowe: Zbigniew Maciejewski (9:30) – wyścig ze startu wspólnego



paralekkoatletyka: Michał Kotkowski (10:36) – bieg na 200 m; Tomasz Pauliński (10:05) – pchnięcie kulą; Renata Śliwińska (11:41) – pchnięcie kulą



parapływanie: Michał Golus (18:30) – 100 m st. motylkowym; Oliwia Jabłońska (17:38) – 200 m st. zmiennym; Krzysztof Lechniak (19:56) – 200 m st. dowolnym; Alan Ogorzałek (17:30) – 200 m st. zmiennym



parapodnoszenie ciężarów: Wawrzyniec Latus (12:00) – finał 88 kg



paraszermierka: szpada mężczyzn drużynowo – 1/8 finału (10:00), ew. 1/4 finału (12:40), ew. 1/2 finału (14:10), ew. finał (21:15) – Michał Dąbrowski, Michał Nalewajek, Dariusz Pender ; szpada kobiet drużynowo – 1/8 finału (10:00), ew. 1/4 finału (11:30), ew. 1/2 finału (14:10), ew. finał (20:00) – Kinga Dróżdż, Marta Fidrych, Jadwiga Pacek

paratenis stołowy: Maksym Chudzicki (13:00); Piotr Grudzień (13:00); Katarzyna Marszał (19:00); Karolina Pęk (20:00) – ewentualne finały

paraujeżdżanie: Monika Bartyś (9:30 ew. finał)

8 września (niedziela)

parakajakarstwo: Katarzyna Kozikowska (12:07 finał) – 200 m



parapodnoszenie ciężarów: Marzena Zięba (14:00), kat. 86 kg



Na poprzednich igrzyskach paralimpijskich Polska zdobyła łącznie 24 medale. Siedem złotych, sześć srebrnych i jedenaście brązowych. Dało to 17 miejsce w klasyfikacji medalowej. Liczą od pierwszego występu Polski na igrzyskach paralimpijskich, w 1972 roku, biało-czerwoni (zliczając letnie i zimowe starty) mają łącznie 798 medali. W Paryżu należy się zatem spodziewać, że pęknie okrągłe, jubileuszowe 800 krążków dla Polski.

Czytaj też:

Jej historia poruszyła Polskę. Róża Kozakowska chce znów powalczyć o złotoCzytaj też:

Przejmujące losy Lucyny Kornobys. Oto chorąża na igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu