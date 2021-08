Neymar wyprzedził klub i powitał Messiego w PSG. Transfer niemal pewny

Wydaje się, że w tej historii już nie będzie żadnych zwrotów akcji i niebawem Lionel Messi rzeczywiście zostanie piłkarzem zawodnikiem PSG. Mimo że francuski klub jeszcze nie ogłosił tego oficjalnie, wiele na ten temat mówi publikacja Neymara na Instagramie.

Neymar uprzedził PSG

Tajemnicą poliszynela jest, że Brazylijczyk to jeden z najlepszych przyjaciół legendy Barcelony. Kiedy grali w klubie z Camp Nou, razem z Luisem Suarezem tworzyli niemal nierozłączne poza boiskiem trio. Teraz Messi i Neymar znów mogą zagrać razem, co jasno zasugerował ten drugi piłkarz na swoim profilu.

Na Instagramie Neymara znajdziemy tak zwane instastory z napisem „Znowu razem”. Widać w nim filmik, na którym napastnik PSG cieszy się wraz z Argentyńczykiem po jednym z goli strzelonym jeszcze w barwach Barcelony.

Ile zarobi Messi w PSG?

Wygląda więc na to, że dołączenie Messiego do zespołu prowadzonego przez Mauricio Pochettino to kwestia czasu i do pełnej realizacji transferu brakuje jedynie formalności. Fabrizio Romano, dziennikarz doskonale zorientowany w sprawach transferowych, pisał, że była gwiazda Blaugrany ma podpisać z PSG dwuletni kontrakt, w ramach którego zarobi około 35 milionów euro rocznie – nie licząc dodatków.

