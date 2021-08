Wiemy, z jakim numerem Lionel Messi zagra w PSG. LFP musiało zrobić wyjątek

Końca dobiegła długa i intensywna saga transferowa z Messim w roli głównej. Kilka dni po opuszczeniu Barcelony Argentyńczyk dogadał się z PSG i to właśnie w ekipie ze stolicy Francji będzie grał przez najbliższe dwa lata.

Spekulacje dotyczące numeru Messiego

Paryżanie doskonale rozgrywali ten transfer pod kątem marketingowym. Budowali napięcie nawet w kontekście tego, z jakim numerem zagra „La Pulga”. Na przykład na jednym z filmików promocyjnych widać było koszulki Neymara (z dziesiątką) i Kyliana Mbappe (siódemką), co tylko podsyciło dyskusje na ten temat. Kibice zgadywali, że być może to Angel Di Maria odstąpi swojemu przyjacielowi z reprezentacji numer jedenaście.

Z wideo opublikowanego w social mediach PSG dowiedzieliśmy się jednak, że tak się nie stanie i zagra on z numerem „30”. To nie pierwszy raz, kiedy Messi będzie nosił tę liczbę na plecach. Dawno temu grał z nią w Barcelonie, ale jedynie w czasach, kiedy dopiero przebijał się do futbolu seniorskiego, a w zespole Franka Rijkaarda brylował Ronaldinho. Zanim przejął numer po Brazylijczyku, występował też z „19”.

Specjalne względy dla Argentyńczyka

Co ciekawe LFP musiało wydać specjalną zgodę, aby Messi mógł nosić właśnie „30”. Ten numer w Ligue 1 jest bowiem zarezerwowany dla bramkarzy. Wcześniej należał on między innymi do… Marcina Bułki, aktualnie wypożyczonego do OGC Nice.

