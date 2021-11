Były reprezentant Polski tłumaczy, dlaczego to Messi zdobył Złotą Piłkę. „To jedyny powód”

Robert Lewandowski został laureatem nowej nagrody „France Football”, przyznawanej dla najlepszego napastnika. Niektórzy mogą jednak stwierdzić, że była to swego rodzaju forma pocieszenia dla Polaka, który będąc głównym faworytem do wygrania Złotej Piłki w 2020 roku, musiał obejść się smakiem, gdyż gala została odwołana. W tym roku pierwsze miejsce w plebiscycie zajął Leo Messi, o 33 punkty przed napastnikiem Bayernu Monachium.

Złota Piłka 2021. Emanuel Olisadebe niezaskoczony wynikiem

Były reprezentant Polski Emanuel Olisadebe ze spokojem przyjął wyniki tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki. – Uważam, że Robert całkowicie zasłużył na tę nagrodę. Ale prawda jest taka, że Messi osiągnął znacznie lepsze wyniki z zespołem narodowym i to zdecydowało o jego zwycięstwie – powiedział, cytowany przez TVP Sport, były piłkarz Biało-Czerwonych. Zawodnikowi chodziło oczywiście o Copa America, które gwiazdor PSG wygrał wraz z reprezentacją Argentyny.

Olisadebe był ostatnim Polakiem, nominowanym przed Lewandowskim do Złotej Piłki.– Uważam, że dobre wyniki osiągane z zespołem narodowym to jedyny powód, dla którego Messi wygrał tegoroczną edycję. Podobnie było ze mną. Ja nie byłem nominowany do Złotej Piłki za grę w Panathinaikosie. Zostałem wyróżniony, bo byłem kluczowym piłkarzem reprezentacji Polski w drodze do mistrzostw świata w 2002 roku – zwrócił uwagę były kadrowicz Biało-Czerwonych.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski najlepszym Polakiem w historii plebiscytu

Drugie miejsce Roberta Lewandowskiego może i jest dla niektórych rozczarowujące, ale nie można zapomnieć, że to najlepszy wyniki polskiego piłkarza w historii. Wcześniej na trzecim miejscu znalazł się Kazimierz Deyna a po nim Zbigniew Boniek.

