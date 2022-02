Wicemistrzowie Europy też nie chcą grać z Rosją. Federacja ogłosiła całkowity bojkot

PZPN jako pierwszy zadeklarował, że nie zamierza rozgrywać spotkań z reprezentacją Rosji, co ma rzecz jasna związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. Do polskiej federacji dołączyli Szwedzi i Czesi, którzy są potencjalnymi rywalami Sbornej w walce o awans na mistrzostwa świata. Podopieczni Walerija Karpina nie mają co liczyć także na spotkania z aktualnymi wicemistrzami Europy, czyli Anglikami.

Anglia nie zagra z Rosją

O tym, że Synowie Albionu nie będą rywalizować ze Sborną, angielska federacja poinformowała w komunikacie opublikowanym na Twitterze. „W ramach solidarności z Ukrainą, potępiając jednocześnie okrucieństwa popełniane przez rosyjskich przywódców, F.A. potwierdza, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będziemy grać przeciw Rosji w żadnych międzynarodowych rozgrywkach” – przekazano w oświadczeniu.

Angielska federacja dodała, że wspomniany bojkot dotyczy wszystkich meczów na poziomie seniorskim, w każdej grupie wiekowej i w parafutbolu.

twitter

Kalendarz meczów reprezentacji Rosji

Przypomnijmy, reprezentacja Rosji już 24 marca ma rozegrać barażowe spotkanie z Polską, a w przypadku wygranej powinna zmierzyć się ze Szwedami lub Czechami. Wszystkie trzy federacje zbojkotowały jednak Sborną, przez co FIFA będzie musiała albo wykluczyć Sborną z rozgrywek, albo przyznać jej walkowery.

Podopieczni Karpina kolejne spotkania międzynarodowe mają rozegrać w czerwcu. Wtedy to zaplanowano pierwsze mecze kolejnej edycji Ligi Narodów, w której Rosji przyjdzie mierzyć się z Islandią, Rosją i Albanią.

Czytaj też:

Cezary Kulesza dalej działa. To odpowiedź na skandaliczną decyzję FIFA