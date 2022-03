Andrij Szewczenko podziękował Polakom i Cezaremu Kuleszy. Padły słowa o braterstwie obu narodów

Andrij Szewczenko to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Ukrainy, a także były selekcjoner jej reprezentacji. Mało brakowało, a poprowadziłby też naszą kadrę, jednak ostatecznie PZPN nie dogadał się w sprawie zatrudnienia go. Teraz szkoleniowiec, jak każdy jego rodak, drży w związku z niepewną przyszłością swojego kraju, w którym toczy się wojna z Rosją.

Wojna na Ukrainie. Andrij Szewczenko organizuje pomoc dla swoich rodaków

– Moje serce krwawi. Ukraina to mój kraj, to moja dusza, miejsce, gdzie dojrzewałem, wychowałem się... To mój dom. Moja siostra i moja mama wciąż są w Kijowie, rozmawiam z nimi codziennie. Moi przyjaciele poszli do armii walczyć o naszą niepodległość – opowiedział na łamach Interii. Szewczenko jest prawdziwie przejęty wojną. Sam obecnie przebywa w Londynie, gdzie organizuje pomoc dla swoich rodaków wraz z ambasadorem Ukrainy w stolicy Anglii.

Andrij Szewczenko dziękuje Polakom i popiera PZPN

Trener poruszył też wątek pomocy, jakiej Polacy udzielają swoim sąsiadom zza południowo-wschodniej granicy.

– To dla nas bezcenne. Nawet nie wiesz jak dobrze czuć wsparcie przyjaciół z Europy. Szczególnie chciałbym podziękować Polakom, którzy pokazali, że jesteśmy prawdziwymi braćmi. Mimo trudnej historii jesteśmy blisko siebie, nie pozwoliliście sąsiadowi zostać w tej trudnej chwili. Chciałbym podziękować zwykłym Polakom, waszemu rządowi i prezesowi Cezaremu Kuleszy, z którym rozmawiałem niedawno – stwierdził.

Szewczenko uważa, że PZPN postąpił słusznie w sprawie presji, którą wywierał na UEFA i FIFA, by te nałożyły sportowe sankcje na Rosję. – Nie można udawać, że sport jest w jakiejś bańce, że wojna tam nie dociera – powiedział.

