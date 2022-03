Kylian Mbappe ma dość PSG? To nagranie budzi podejrzenia

Kylian Mbappe nie zgodził się na podpisanie nowego kontraktu z PSG latem 2021 roku. Francuski klub natomiast nie przystał na kosmiczną ofertę Realu Madryt i tak oto piłkarz został w Paryżu z wizją odejścia latem 2022 za darmo. Francuz nieprzerwanie łączony jest z Królewskimi, ale sprawa oficjalnie nie doszła do finału.

Mbappe ma dość? Ciekawa odpowiedź na pytanie Pogby

Kamera, która nagrywała przyjazd francuskich piłkarzy na zgrupowanie reprezentacji, uchwyciła moment przywitania Paula Pogby z Kylianem Mbappe. Piłkarz Manchesteru United zapytał się swojego kolegi wprost „Jak sytuacja w klubie?”, na co gwiazda PSG odpowiedziała „Mam tego serdecznie dość”. Napastnik zrobił to z uśmiechem, ale nie ma wątpliwości, że patrząc przez pryzmat sytuacji francuskiej drużyny, odpowiedź Mbappe może mieć drugie dno.

Napakowana gwiazdami drużyna PSG pod wodzą Mauricio Pochettino odpadła z Ligi Mistrzów już na etapie 1/8 finału. Podopieczni Argentyńczyka przegrali z Realem Madryt 2:3, a autorem obu trafień był właśnie Mbappe.

Atmosfery w drużynie nie poprawiła porażka z AS Monaco 0:3, po której w szatni zarysował się konflikt obozu francuskiego i południowoamerykańskiego. Kylian Mbappe odchodząc do Realu Madryt, mógłby spełnić dziecięce marzenie i przy okazji na poważnie włączyć się do walki o wygranie Ligi Mistrzów, bo jak historia pokazuje – w PSG, mimo wielu grających tam gwiazd, może być o to ciężko.

