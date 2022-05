Szokujące informacje. Poważne oskarżenia wobec byłego menedżera Roberta Lewandowskiego

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Cezarego K. Rankiem 20 maja okazało się, że Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu menadżerowi Roberta Lewandowskiego. Informacje te podała Polska Agencja Prasowa, cytowana przez serwis sport.radiozet.pl. Oskarżenie dotyczy szantażowania zawodnika Bayernu Monachium oraz jego żony.

Doniesienia te to w zasadzie kontynuacja sprawy, która ciągnie się już od kilku lat oraz nie pierwsze kłopoty Cezarego K. Już w październiku 2020 roku został on zatrzymany przez funkcjonariuszy policji pod zarzutem stosowania szantażu wobec Roberta Lewandowskiego. Zaraz później w serwisie internetowym gazety "Business Insider" opublikowane zostały nagrania zawierające fragment rozmowy między piłkarzem, a jego ówczesnym agentem. Te miały stanowić dowód przeciwko menadżerowi, lecz on nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

