To może być kolejny hit transferowy Wieczystej Kraków. Chcą byłego króla strzelców Ekstraklasy

Wieczysta Kraków to klub, o którym od pewnego czasu jest naprawdę głośno. Obecnie drużyna prowadzona przez Franciszka Smudę walczy o awans do drugiej ligi. Po czterech kolejkach tego sezonu zajmuje piąte miejsce, mając na swoim koncie siedem punktów. Jednak to nie dlatego o zespole z dawnej stolicy Polski pisze się w mediach, a raczej ze względu na ich ruchy transferowe.

Wieczysta Kraków szykuje kolejny hit transferowy. Klub chce pozyskać byłego króla strzelców PKO BP Ekstraklasy

Na przestrzeni ostatnich kilku lat krakowianie regularnie pozyskują zawodników, którzy są znani w naszym kraju. Do tej grupy należy przede wszystkim Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Błażej Augustyn, Michał Mak czy też Thibault Moulin. Teraz okazuje się, że może do nich dołączyć były król strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Jak poinformował Mateusz Miga z TVP Sport Igor Angulo znalazł się na celowniku Wieczystej Kraków. Według dziennikarza rozmowy pomiędzy klubem a hiszpańskim napastnikiem są zaawansowane. Przypomnijmy, że w sezonie 2018/2019, grając dla Górnika Zabrze, zdobył 24 bramki. Gdyby udało im się ściągnąć Hiszpana, to bez wątpienia byłby to hit transferowy.

38-latek występował ostatnio w Indiach, gdzie najpierw reprezentował barwy FC Goi, a następnie Mumbai City. Wraz z końcem maja jego umowa wygasła, a on wciąż nie znalazł nowego pracodawcy, dlatego też wydaje się, że działacze zespołu z Krakowa mają ułatwione zadanie. Igor Angulo to niezwykle doświadczony, nie tylko z racji wieku, piłkarz, który z całą pewnością może pomóc ekipie Franciszka Smudy w realizacji celu, jakim jest awans o jeden poziom rozgrywkowy.

