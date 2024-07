Kibice już nie mogą się doczekać. To będzie hit Euro 2024

Niemcy były jedną z dwóch pierwszych drużyn, które zapewniły sobie awans do ćwierćfinału Euro 2024. W sobotę podopieczni Juliana Nagelsmanna zwyciężyli z Danią 2:0. Dotychczas Niemcy wygrali trzy mecze i jeden zremisowali, lecz przed nimi najtrudniejsze wyzwanie z możliwych. W ćwierćfinale mistrzostw Europy dojdzie do przedwczesnego finału, bo nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się z Hiszpanią.

Hiszpania sprowadziła Gruzję na ziemię

Hiszpanie awans do ćwierćfinału zapewnili sobie w niedzielę. Pokonali Gruzję 4:1, kończąc piękny sen drużyny, która debiutowała na Euro 2024. Podopieczni Willy'ego Sagnola co prawda otworzyli wynik, ale potem bramki wpadały już tylko na konto Hiszpanów.

Nie ma co ukrywać, że drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente gra najlepszą piłkę na mistrzostwach Europy. Trzykrotni mistrzowie Europy jako jedyni wygrali wszystkie mecze, a ich bilans bramek to 9:1. Nie dość, że w ofensywie wszystko wygląda bardzo dobrze, to jeszcze trudno im strzelić gola. La Furia Roja straszy przeciwników szczególnie kapitalnymi skrzydłami, co można było zobaczyć choćby w rywalizacji przeciwko Gruzji, kiedy Nico Williams bawił się z rywalami, a po drugiej stronie mnóstwo szumu robił Lamine Yamal.

Hiszpania – Niemcy. Piłkarski klasyk

Patrząc na to, że w ćwierćfinale Hiszpania zagra z Niemcami, to możemy spodziewać się wielkich emocji. Na pewno przykre jest, że drabinka turniejowa ułożyła się w taki sposób, że już na tym etapie turnieju któraś z potęg będzie musiała się z nim pożegnać.

Rywalizacja Hiszpanów z Niemcami ma też wymiar historyczny. Obie ekipy zdobyły w swojej historii po trzy tytuły mistrza Europy i walczą o to, by wyjść na prowadzenie w klasyfikacji wszech czasów. Hitowe starcie odbędzie się w piątek, 5 lipca w Stuttgarcie. Początek o godzinie 18.

