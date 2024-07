Zbigniew Boniek zakpił z polskich piłkarzy. Kibice mu wtórują

We wtorek zakończyły się zmagania w ramach 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy. Na sam koniec kibice mogli śledzić dwa interesujące starcia. Holandia rozbiła Rumunię 3:0, a Turcja po zażartym boju ograła Austrię 2:1. I to właśnie tym pojedynkiem zachwyca się wiele osób, ponieważ mogliśmy w nim ujrzeć mnóstwo dramaturgii. Na bazie tego spotkania głos w mediach społecznościowych zabrał Zbigniew Boniek. Wiceprezydent UEFA nawiązał przy tym do gry reprezentacji Polski, czym rozbawił internautów.

Boniek zakpił z polskiej kadry

„Bramki, emocje, mecze, a nasi bohaterowie (nie wszyscy) na mediach społecznościowych wrzucają piękne zdjęcia z wakacji. Gratuluję wyczucia i dobrego samopoczucia. Miłego odpoczynku po ciężkiej imprezie” – napisał Zbigniew Boniek na platformie X.

W komentarzach pod jego wpisem zrobiło się mnóstwo szumu. Legenda polskiej piłki otrzymała poparcie kibiców, którzy mają podobne zdanie na temat naszej reprezentacji. Sporo osób uważa, że Polakom brakuje waleczności, a ta cechuje kilka drużyn podczas Euro 2024.

Polska odpadła po fazie grupowej Euro 2024

Już po dwóch kolejkach fazy grupowej wiedzieliśmy, że reprezentacja Polski nie ma szans na wejście do 1/8 finału turnieju. Wówczas przegraliśmy z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3. W meczu o honor biało-czerwoni zremisowali z Francją 1:1. Po tym spotkaniu Boniek wymownie wypowiedział się o rzucie karnym, który wykonywał Robert Lewandowski.

Minęło kilka dni, a były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej wbił szpileczkę całej drużynie. Trudno się jednak dziwić. Za biało-czerwonymi kolejny nieudany turniej w XXI wieku, a wcale tak nie musiało być, patrząc na to, że wszystkie drużyny w grupie były w naszym zasięgu.

