Legenda futbolu zakończyła karierę. Zadecydował o tym mecz Euro 2024

Mecz Hiszpania – Niemcy jawił się jako hit ćwierćfinałów Euro 2024. Obie ekipy typowano do zwycięstwa w rozgrywkach, ale tylko jedna mogła przejść do półfinału. Po 120 minutach gry w lepszych humorach byli gracze Luisa de la Fuente, którzy zwyciężyli 2:1. Zachodni sąsiedzi Polaków mieli dwa powody do smutku. Po pierwsze odpadli z mistrzostw. Po drugie, był to ostatni mecz ich wielkiej legendy.

Legenda futbolu zakończyła karierę na Euro 2024

Toni Kroos już kilka miesięcy temu zapowiedział koniec kariery po mistrzostwach Europy. Piłkarz pożegnał się z klubową piłką w najlepszy możliwy sposób. Wraz z Realem Madryt wygrał Ligę Mistrzów, a także mistrzostwo Hiszpanii. Dla Niemca był to szósty triumf w rozgrywkach najlepszego europejskiego pucharu.

Urodzony w Greifswald (jeszcze za czasów NRD) pomocnik chciał się na dobre pożegnać z futbolem na własnych zasadach, gdy znajdował się na najwyższym poziomem. Wisienką na torcie miało być Euro 2024 przed własną publicznością. Niemcy radzili sobie solidnie i nikogo nie zdziwiło, że znaleźli się w ćwierćfinale. Tam jednak przyszła porażką z Hiszpanią, która zamknęła im drzwi do tyłu. Kroos zapowiedział, że Euro 2024 to jego ostatnie mecze w karierze, więc ten finałowy zakończył porażką 1:2.

Osiągnięcia Toniego Kroosa

Były już pomocnik Realu Madryt zakończył karierę nie tylko jako sześciokrotny zdobywca Ligi Mistrzów, ale także jako pięciokrotny zdobywca Superpucharu Europy, czterokrotny mistrz Hiszpanii, trzykrotny mistrz Niemiec czy przede wszystkim mistrz świata z kadrą Joachima Loewa. W klasyfikacji wszechczasów niemieckiego futbolu plasuje się na siódmym miejscu pod względem liczby występów (114). W seniorskiej karierze reprezentował barwy tylko trzech klubów – Bayernu Monachium, Bayeru Leverkusen (wypożyczenie w 2009 roku) i Realu Madryt.

