Dramat nowego gwiazdora Borussii Dortmund. U piłkarza wykryto guza jądra

Po zakończeniu ostatnich rozgrywek ligi holenderskiej Sebastian Haller przeszedł z Ajaksu Amsterdam do Borussii Dortmund. Napastnik, który w sezonie 2021/2022 strzelił 21 bramek w Eredivisie i osiem goli w 11 meczach Ligi Mistrzów, ma zastapić w niemieckim klubie Erlinga Haalanda, który przeszedł do Manchesteru City.

Sebastien Haller ma guza jądra

Urodzony we Francji reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej po wakacjach dołączył do drużyny przygotowującej się do startu nowego sezonu Bundesligi. Borussia Dortmund obóz przygotowawczy zorganizowała w Szwajcarii, skąd w poniedziałek 18 lipca dobiegły niepokojące informacje. Jak przekazał klub w oświadczeniu, Haller podczas treningu poczuł się gorzej, a przeprowadzone badania medyczne wykazały obecność guza jądra.

Napastnik wrócił już do Niemiec, gdzie przejdzie kolejne badania. – Dzisiejsza wiadomość była szokiem dla Sebastiena Hallera i dla nas wszystkich. Cała rodzina BVB ma nadzieję, że Sebastien wyzdrowieje tak szybko, jak to możliwe i ze wkrótce znów będziemy mogli go uściskać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić mu najlepszą możliwą opiekę – powiedział dyrektor sportowy Borussii Sebastian Kehl.

twitter

Haller, który seniorską karierę zaczynał w Auxerre, grał już w kilku czołowych ligach europejskich. 28-latek występował m.in. w Eintrachcie Frankfurt i West Ham United, a po kapitalnym sezonie w Ajaksie Amsterdam przykuł uwagę topowych klubów. Napastnik był łączony m.in. z Interem Mediolan, Manchesterem United czy Bayernem Monachium, aele ostatecznie przeniósł się do Borussii, która zapłaciła za Iworyjczyka 31 mln euro.

Czytaj też:

Robert Lewandowski piłkarzem FC Barcelony. Tak skomentowali to dwaj polscy piłkarze