Artur Boruc skomentował kryzys Legii Warszawa. Zamieścił wymowny wpis na Instagramie

Sezon 2021/22 jest dla Legii Warszawa bardzo trudny. Mimo sukcesu, jakim było dostanie się do fazy grupowej Ligi Europy i wygranie w niej dwóch meczów, Wojskowi tragicznie radzą sobie w Ekstraklasie. Artur Boruc publicznie długo nie zabierał głosu w tej kwestii, aczkolwiek w końcu postanowił skomentować dołek, w jakim znalazła jego drużyna.

Ekstraklasa. Tragiczna sytuacja Legii Warszawa w tabeli

Przypomnijmy – aktualnie mistrzowie Polski zajmują przedostatnią lokatę w tabeli. Gorszy bilans meczów od nich ma jedynie Górnik Łęczna. Co prawda stołeczny zespół wciąż liczy, że rozegranie dwóch zaległych spotkań pozwoli nadrobić mu sporą część strat do notowanych wyżej ekip, ale to tylko teoria. W praktyce Legia uzbierała zaledwie dziewięć „oczek”, czyli aż o 20 mniej niż pierwszy Lech Poznań i druga Lechia Gdańsk. Tak naprawdę więc warszawianie muszą gonić więcej niż jeden zespół.

Nie wiadomo jednak, czy wkrótce nadejdzie przełamanie. Ostatni Mahir Emreli mówił w azerskich mediach, że on i jego koledzy są „zmęczeni kryzysem”. Legioniści zdecydowanie wyglądają na przybitych kryzysem, w którym się znaleźli.

Artur Boruc skomentował kryzys Legii

Teraz na swoim Instagramie do całej sprawy odniósł się właśnie Boruc. W ostatnim czasie golkiper trzymał się z boku, ponieważ rzadko bywał w szatni. To efekt kontuzji pleców, z którą zmagał się od końca września.

65-krotny reprezentant Polski tym razem jednak nie pokusił się o autokrytykę, lecz wpis, który ma porwać jego kolegów z boiska do walki o lepsze wyniki. „Trzymajcie się razem, zaufajcie sobie, uwierzcie w siebie i odpowiadajcie walką” – napisał pod zdjęciem, które umieścił na Instagramie. Widać na nim samego Boruca, interweniującego po strzale na jednym z treningów.

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra już po przerwie reprezentacyjnej. 21 listopada zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze w ramach 15. kolejki Ekstraklasy.

