Legia zatrudniła wicedyrektora sportowego. To były pracownik Rakowa Częstochowa

„Paweł Tomczyk we współpracy z dyrektorem sportowym, będzie aktywnie uczestniczył w realizacji polityki transferowej i strategii sportowej klubu, skupiając się w swoich działaniach na kadrze pierwszego zespołu. Do jego zadań należeć będą między innymi negocjacje z zawodnikami, agentami i innymi klubami oraz nadzorowanie pracy działu scoutingu. Dodatkowo nowy wicedyrektor sportowy będzie zarządzał i nadzorował przepływ zawodników Akademii Legii Warszawa do pierwszego zespołu” – napisał klub w komunikacie prasowym.

Legia Warszawa. Paweł Tomczyk – sylwetka

Paweł Tomczyk jest byłym piłkarzem. Karierę spędził w takich klubach, jak Górnik Łęczna, Motor Lublin, czy Znicz Pruszków. Buty na kołku zawiesił w 2015 roku. Od listopada 2019 roku był kierownikiem scoutingu, a później dyrektorem sportowym w Rakowie Częstochowa. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko wicedyrektora sportowego oznacza, że Tomczyk będzie ściśle współpracował z obecnym dyrektorem sportowym – Radosławem Kucharskim.

– Informacja o rozstaniu była dla mnie zaskakująca. Trochę jednak czułem, że od pewnego momentu nie było do mnie stuprocentowego zaufania. Zauważyłem, że w klubie nie ma wiary w zawodników, których proponowałem wspólnie z działem skautingu – mówił w kontekście rozstania się z Rakowem Częstochowa w rozmowie z Maciejem Wąsowskim w „Przeglądzie Sportowym”.

Czytaj też:

Leo Messi rozchorował się po gali Złotej Piłki. Nie wiadomo, czy zagra z Niceą