Transfery. Trzy polskie kluby chcą gwiazdę ligi estońskiej. Wyścig wygrywa drużyna ze Śląska

Rauno Sappinen już niebawem może zagrać w Ekstraklasie. Pochodzący z Estonii napastnik od dłuższego czasu zachwyca w rodzimych rozgrywkach i w związku z tym kilka polskich klubów postanowiło mocniej się nim zainteresować. Zdaniem portalu sportslaski.pl dołączy on do Piasta Gliwice.

Transfery w Ekstraklasie. Rauno Sappinen na celowniku Piasta Gliwice

Snajper ten dał się poznać polskim kibicom niespełna pół roku temu, kiedy jego Flora Tallinn rywalizowała z Legią Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Sappinen w dwumeczu z Wojskowymi raz nawet pokonał Artura Boruca. Po tych spotkaniach skauci polskich klubów zapisali sobie jego nazwisko w notesach i bacznie obserwowali w ostatnich miesiącach.

W gronie drużyn, które wzięły go na celownik, miały być także Śląsk Wrocław oraz Lechia Gdańsk. To jednak gliwiczanie zdają się najbardziej zdecydowani na pozyskanie go i wykazują w tej kwestii sporą determinację. Problemem może być jednak cena, którą trzeba będzie zapłacić za Estończyka. Mówi się, że Flora zażąda nawet 500 tysięcy euro, a płacenie tak ogromnej kwoty za gracza zweryfikowanego negatywnie w drugiej lidze belgijskiej, drugiej holenderskiej oraz pierwszej słoweńskiej brzmi ryzykownie.

Statystyki Rauno Sappinena w lidze estońskiej

Za to w rozgrywkach estońskich od dawna Sappinen radzi sobie doskonale, o czym świadczą jego statystyki z poszczególnych sezonów:

2015 – 32 mecze, 16 goli i 6 asysty

2016 – 32 mecze, 19 goli i 8 asyst

2017 – 35 meczów, 27 goli i 18 asyst

2020 – 28 meczów, 26 goli i 5 asyst

2021 – 30 meczów, 23 gole i 2 asysty

Liga estońska jest jednak jedną z najgorszych w Europie. W rankingu UEFA zajmuje 45. lokatę z 55 ogólnie. Niżej są takie kraje jak Malta, Andora, San Marino, Islandia, Walia czy Gruzja.

