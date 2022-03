Raków zbroi się na wiosnę. Luka Ganidze oficjalnie zawodnikiem wicemistrza Polski

Luka Ganidze zawiesił swoją umowę z rosyjskim Dynamem Moskwa. To pozwoliło mu odejść przynajmniej do końca sezonu do Rakowa Częstochowa, który walczy o mistrzostwo Polski. Zawodnik ma zaledwie 19 lat. Poprzedni sezon spędził w Urału Jekaterynburg, w którym w sumie wystąpił w 13 spotkaniach.

Luka Ganidze nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa

Luka Ganidze oficjalnie został zaprezentowany, jako nowy zawodnik Rakowa Częstochowa. Umowa ważna jest do końca sezonu 2021/22. – Czuje się bardzo dobrze. Chcę dobrze grać i pomóc drużynie, żeby osiągnęła jeszcze wyższy poziom – powiedział po podpisaniu umowy Luka Gagnidze – powiedział urodzony w Kutaisi Gruzin.

– Zmiany w przepisach rejestrowania zawodników umożliwiły nam pozyskanie Luki. To młody piłkarz obdarzony dobrą techniką. Będzie dla nas kolejną opcją w środku pola. Wierzymy, że szybko wkomponuje się w zespół i pomoże nam w decydujących meczach tego sezonu – mówił w rozmowie z klubowymi mediami dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.

Raków Częstochowa zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Marka Papszuna tracą zaledwie jeden punkt do liderującej Pogoni Szczecin, ale tuż za plecami, z taką samą ilością oczek, znajduje się Lech Poznań, który bardzo chce w tym roku godnie uczcić 100-lecie klubu.

