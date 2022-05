Ivi Lopez wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Złożył jasną deklarację

W zakończonym niedawno sezonie PKO Ekstraklasy mistrzem Polski został Lech Poznań. Najgroźniejszym rywalem Kolejorza do tytułu był Raków Częstochowa, którego bezsprzecznym liderem był Ivi Lopez. Hiszpan wystąpił w 32. spotkaniach, w których zdobył 20 bramek i zaliczył siedem asyst. 27-latek został królem strzelców, ale to nie jedyne wyróżnienia, jakie otrzymał.

Ivi Lopez złożył deklarację

W poniedziałek, 23 maja odbyła się gala PKO Ekstraklasy, podczas której nagradzano najlepszych graczy. Zawodnik wicemistrzów Polski został wybrany pomocnikiem sezonu oraz najlepszym piłkarzem rozgrywek. Dzięki tak dobrej grze jego wartość z pewnością wzrosła, dlatego nie może dziwić fakt, że media donosiły o ewentualnym transferze. Ivi Lopez długo milczał lub też wypowiadał się dość enigmatycznie na temat swojej przyszłości. Podczas poniedziałkowej uroczystości jednak przyznał, że jest szczęśliwy w Częstochowie. – Chciałbym zostać. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i w przyszłym sezonie znów będziemy walczyli o najwyższe cele – zadeklarował Hiszpan w trakcie swojej przemowy.

27-latek powiedział także, że walka o mistrzostwo niemal do końca sezonu, to coś, co trudno jest opisać. Zaznaczył, że rywalizacja na tak wysokim poziomie sprawia, że każdy w drużynie rozwija swoje umiejętności. – Dedykuję te nagrody klubowi i zespołowi, w którym postawiono na mnie, gdy jako piłkarz byłem już praktycznie martwy. Kocham futbol, ale były momenty, w których miałem go dosyć. Dziękuję, że pozwoliliście mi wrócić do piłki – dodał zawodnik.

Umowa Iviego Lopeza z Rakowem Częstochowa obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

