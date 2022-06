Śląsk Wrocław wybrał nowego trenera. „Człowiek z mocnym charakterem i dobrym warsztatem”

Nie Marcin Brosz, nie żaden trener z ligi zagranicznej, lecz Ivan Djurdjević poprowadzi Śląsk Wrocław w kolejnym sezonie Ekstraklasy. Bezkrólewie w tej drużynie nie trwało długo, choć WKS rzeczywiście interesował się wieloma szkoleniowcami.

Ivan Djurdjević wykonał świetną pracę w Chrobrym Głogów

Ten, którego ostatecznie wybrały władze Wojskowych, też nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Głównie dlatego, że wcześniej wykonał bardzo dobrą pracę z Chrobrym Głogów na zapleczu Ekstraklasy. Mało brakowało, a wprowadziłby ten skromny klub na najwyższy poziom rozgrywkowy. Ostatecznie jednak w finale baraży o awans lepsza okazała się Korona Kielce. W związku z tym interesowała się nim między innymi Jagiellonia Białystok.

Ostatecznie jednak Serb postanowił odrzucić propozycję z Podlasia i podjąć pracę w Śląsku. Klub już wystosował w tej sprawie odpowiednie oświadczenie.

Ivan Djurdjević trenerem Śląska Wrocław

„Z pewnością Ivan Djurdjević to trener z mocnym charakterem i dobrym warsztatem, który potrafi odpowiednio zorganizować drużynę - jej grę, pracę, całe funkcjonowanie […] Umie zarządzać kryzysem i pokonywać trudności. Podczas pracy w Poznaniu wprowadził do seniorskiej piłki wielu młodych zawodników, umiejętnie rozwijając ich talenty, co później kontynuował również w Głogowie. Zespoły prowadzone przez Ivana Djurdjevicia są dobrze zorganizowane, pragmatyczne i groźne dla każdego przeciwnika. Jesteśmy przekonani, że taka też będzie drużyna Śląska pod jego wodzą” – napisano na oficjalnej stronie internetowej klubu, cytując Dariusza Sztylkę, dyrektora sportowego WKS-u.

Najważniejsza informacja w tej historii to oczywiście długość kontraktu nowego trenera wrocławian. Serb związał się ze Śląskiem umową ważną do czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia jej o jeszcze jeden rok.

