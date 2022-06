Komentarz Adama Nawałki w sprawie powrotu do Górnika Zabrze. Te słowa mówią wszystko

We wtorek, 14 czerwca władze Górnika Zabrze zszokowały swoją decyzją piłkarskie środowisko. Klub postanowił rozstać się z dotychczasowym szkoleniowcem Janem Urbanem. Legenda zabrzańskiej drużyny pracowała tam od 1 lipca 2021 roku. Jego drużyna zakończyła obecny sezon na 8. miejscu w lidze, a w Pucharze Polski doszła do ćwierćfinału. Wiele wskazuje na to, że powodem był konflikt 60-latka z prezesem Arkadiuszem Szymankiem.

Adam Nawałka zabrał głos. Czy negocjuje z Górnikiem Zabrze?

Media natychmiast zaczęły „rzucać” nazwiskami szkoleniowców, którzy mogliby zastąpić Jana Urbana. Wśród potencjalnych następców znalazł się Adam Nawałka. Informację tę podał dziennikarz Polsatu Sport Cezary Kowalski. Jego zdaniem były selekcjoner ma spore szanse na ponowne trenowanie Górnika Zabrze. Portal Interia.pl jednak poprosił samego zainteresowanego o komentarz w sprawie tych doniesień.

Adam Nawałka stanowczo zdementował te plotki. – Czy wracam do Górnika? Nic podobnego. To kaczka dziennikarska. Nie prowadzę żadnych negocjacji z tym klubem – powiedział w rozmowie z Interią.pl. 64-latek wciąż przebywa na bezrobociu. Po raz ostatni pracował w 2019 roku, gdy prowadził obecnego mistrza Polski — Lech Poznań. Został wówczas zwolniony za niezadowalające wyniki. Na początku bieżącego roku z kolei był jednym z kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski, po tym, jak z funkcji tej zrezygnował Paulo Sousa. Ostatecznie Cezary Kulesza wybrał Czesława Michniewicza.

Przypomnijmy, że Adam Nawałka pracował w zabrzańskim zespole w latach 2010-2013.

