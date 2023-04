Wielka żałoba w Lechii Gdańsk. Nie żyje właściciel klubu

Franz-Josef Wernze razem z rodziną zajmował się prowadzeniem Lechii Gdańsk, ale także trzecioligowej niemieckiej Viktorii Koeln. Ponadto, od jakiegoś czasu wspierał Lokomotiv Lipsk. Mężczyzna od dłuższego czasu pozostawał z dala od życia publicznego, co wywołane było chorobą, z którą się zmagał. Jak podaje wspomniany dziennik, to właśnie ona przyczyniła się do śmierci właściciela Lechii Gdańsk.

Nie żyje właściciel Lechii Gdańsk Franz-Josef Wernze

