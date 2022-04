Roman Abramowicz ma nowy plan. Oligarcha chce kupić znany klub

Pod koniec lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Skutki rosyjskiej inwazji odbiły się nie tylko na zwykłych obywatelach, biznesmenach, czy sportowcach, ale również oligarchach. Wiele państw nałożyło sankcje na inwestorów powiązanych z Rosją. Jednym z tych krajów jest Wielka Brytania. Dlatego też zmusiło to Romana Abramowicza do podjęcia decyzji o sprzedaży londyńskiej Chelsea. Rosyjski miliarder przekazał zarządzanie klubem Chelsea Charitable Foundation. Jak informuje„The Telegraph”, transakcja dotycząca sprzedaży ma zostać zamknięta do końca kwietnia.

Roman Abramowicz jest zainteresowany hiszpańskim klubem

Większość ekspertów i kibiców spodziewała się, że Roman Abramowicz na jakiś czas wycofa się z futbolu. Według medialnych doniesień oligarcha nie ma takiego zamiaru i już planuje zakup nowego klubu. Jak twierdzi The Mirror, 55-letni Rosjanin jest zainteresowany jednym z największych hiszpańskich zespołów – Valencią.

Podobno obecny właściciel Nietoperzy Peter Lim rozważa sprzedaż drużyny, która w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, dużo poniżej oczekiwań. Informacje o tym, że kupnem klubu z Hiszpanii zainteresowany jest rosyjski miliarder potwierdził Miguel Zorio, który także myśli o inwestycji w zespół z Estadio Mestalla.

„Peter Lim próbował sprzedać klub w Londynie za 250 mln euro i nie udało mu się. Ostatnio pojawił się przeciek mediów, że ma dwie oferty kupna, moją i rosyjskiego oligarchy z Chelsea. Dlatego chciałbym mu powiedzieć, że albo włoży 50 mln rocznie, żeby zrekompensować straty, które generuje, albo nam sprzedaje” – przekazał w wiadomości napisanej do hiszpańskich mediów.

O tym, czy Roman Abramowicz zostanie nowym właścicielem Valencii, najwcześniej przekonamy się w przyszłym miesiącu. Jeśli transakcja ta doszłaby do skutku, Nietoperze mogłyby ponownie stać się drużyną, która regularnie walczy w La Liga o znalezienie się na podium na koniec rozgrywek.

