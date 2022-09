Skandal w Hiszpanii. Ekspert nazwał piłkarza Realu Madryt „małpą”

Real Madryt na początku tego sezonu imponuje formą. Podopieczni Carlo Ancelottiego grają jak z nut, wygrywając mecz za mecze. Dotychczas nie zaznali goryczy porażki. Ba, nawet nie zremisowali. Liderem tego zespołu bez wątpienia jest Vinicius Junior. Brazylijczyk błyszczy praktycznie w każdym spotkaniu.

Skandal w Hiszpanii. Pedro Castro wypowiedział się o Viniciusie Juniorze

Reprezentant Canarinhos zdobył pięć bramek i zanotował trzy asysty w ośmiu meczach. Eksperci zwracają uwagę nie tylko na jego skuteczność i efektywność pod bramką rywali, ale również na jego zachowanie w trakcie rywalizacji oraz podczas celebracji strzelonych goli. 22-latek zazwyczaj podbiega do narożnika i zaczyna tańczyć. Nie jest to nic dziwnego, czy bulwersującego, ponieważ w przeszłości wielu piłkarzy postępowało podobnie.

Jednakże nie wszystkim takie zachowanie przypadło do gustu. Na temat sposobu okazywania radości przez gracza Królewskich wypowiedział się Pedro Castro. Prezes Stowarzyszenia Hiszpańskich Agentów zaskoczył i jednocześnie oburzył wiele osób. – Jeśli strzelisz gola i chcesz po tym tańczyć sambę, to idź na Sambodrom. Na boisku musisz szanować kolegów i przestać zachowywać się jak małpa – powiedział podczas wizyty w programie „El Chiringuito”

Prowadzący momentalnie przerwał tę wypowiedź. Był wyraźnie zażenowany tym zdaniem, postanowił więc przemówić ekspertowi do rozsądku. – Nie możesz tak nazywać ludzi, więcej tego nie rób – skomentował. Mimo to słowa Pedro Castro wzbudziły ogromne kontrowersje. Internauci są oburzeni, a do tego posądzili go o rasizm względem Viniciusa Juniora.

twitterCzytaj też:

Co za zwrot akcji ws. Kyliana Mbappe. Francuz może odejść z PSG wcześniej niż zakładano