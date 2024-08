Kapitan Legii Warszawa zabrał głos nt. Goncalo Feio. Postawił sprawę jasno

Goncalo Feio to kontrowersyjny trener, co pokazuje jego ostatnie zachowanie po meczu z Broendby Kopenhaga, kiedy wykonał tzw. Gest Kozakiewicza i pokazał środkowe palce. Ponadto w przeszłości, kiedy prowadził Motor Lublin, również dochodziło do szokujących rzeczy, jak np. uderzenie prezesa kuwetą na dokumenty.

Kontrowersje wokół trenera Legii Warszawa

Wewnątrz klubu również ma być nieciekawie. Według doniesień osób z zewnątrz, piłkarze i działacze również mają być traktowani nieprawidłowo i bez szacunku. Więcej na ten temat powiedział Wojciech Kowalczyk – były piłkarz Legii Warszawa.

– Wykonałem już 2-3 telefony i wiem, że w szatni są wkurzeni, bo on wyzywa piłkarzy. Było gorąco. Jest źle. […] Jest kilku zawodników, którzy po prostu są wyzywani. Jest zadyma – powiedział w programie Weszlo.com.

Artur Jędrzejczyk: Drużyna jest z trenerem

Na temat sytuacji w szatni Legii Warszawa wypowiedział się kapitan Legii Warszawa – Artur Jędrzejczyk, który wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z FC Drita. – Drużyna jest z trenerem. Mamy świetną atmosferę, bardzo dobre wyniki. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Ekstraklasie, pokonaliśmy Broendby, jesteśmy blisko Europy. Mamy fajny moment i nie psujmy tego. Tym chciałbym zakończyć – powiedział.

W eliminacjach Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa mierzyła się ze sobą z Caernarfon Town oraz Broendby. Ostatnim rywalem jest drużyna z Kosowa – Drita Gniljane. W przeszłości Wojskowi mierzyli się z tym zespołem. W 2020 roku klub wygrał 2:0.

Kapitan Legii Warszawa zabrał głos przed meczem z Drita Gniljane

Artur Jędrzejczyk, który również wystąpił w tym spotkaniu, zabrał również głos nt. nadchodzącego spotkania. – Pamiętam mecz z Dritą. Nie było to łatwe spotkanie. Patrzymy na siebie i na swoje założenia. Jeżeli wykonamy nasz plan, to o wynik możemy być spokojni – wyznał.

– Do każdego meczu przygotowujemy się tak samo. Wiemy, że to wybiegany zespół, ale my mamy robić swoje. Jesteśmy świetnie przygotowani i chcemy po prostu wygrać – zakończył.

