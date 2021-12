Już za moment fani angielskiej piłki nożnej będą przeżywać swoje święto. W 2021 roku wyjątkowo nie zostanie rozegrana pełna kolejka podczas „Boxing Day”, ale i tak warto się do niej przygotować. Zapraszamy do quizu o Premier League, który wprowadzi was w „wyspiarski nastrój”.

Podczas „Boxing Day” tradycyjnie rozgrywana jest pełna kolejka Premier League. W sezonie 2021/22 26 grudnia będzie wyglądał trochę inaczej, ponieważ plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Odwołane zostały już trzy z dziewięciu spotkań, ale nadal warto się do pozostałych odpowiednio przygotować. Zapraszamy do quizu o Premier League, który wprowadzi was w „wyspiarski nastrój”. QUIZ:

Trudny quiz o Premier League. Angielska rozgrzewka przed „Boxing Day"

