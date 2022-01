Romelu Lukaku przeprosił kibiców Chelsea. Chodzi o wywiad ze „Sky Italia”

Romelu Lukaku przyszedł do Chelsea z Interu Mediolan latem 2021 roku jako świeżo upieczony mistrz Włoch. Transfer zapowiadał się wyśmienicie, ale po pierwszej połowie sezonu czar niejako prysł. Belg udzielił „Sky Italia” wywiadu, którego niektóre części nie przypadły do gustu ani klubowi, ani fanom The Blues.

Premier League 2021/22. Nieprzemyślany wywiad Romelu Lukaku

Romelu Lukaku udzielił „Sky Italia” wywiadu, który nie był autoryzowany przez jego obecny klub. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby Chelsea przeczytało rozmowę przed publikacją, połowa wypowiedzi Belga nie trafiłaby do wiadomości publicznej.

Napastnik mówił między innymi, że chciał przedłużyć swój kontrakt z Interem Mediolan, ale władze klubu odmówiły. Zdradził, że myślał, że kontynuacja jego gry będzie miała miejsce w Bayernie, Realu albo Barcelonie. Lukaku spotkał się z konsekwencjami, ponieważ nie został uwzględniony w składzie na mecz z Liverpoolem, co było jasnym przekazem ze strony Tuchela, że klub nie będzie tolerował takiego zachowania.

Chelsea. Romelu Lukaku przeprasza fanów

Romelu Lukaku udzielił wywiadu klubowej telewizji, w którym stara się załagodzić sytuację. – Mój wcześniejszy wywiad był formą pożegnania z kibicami Interu. Nie miałem zamiaru obrazić fanów Chelsea, klubu i szkoleniowca – powiedział Belg. – Chciałem tutaj wrócić i teraz moja w tym rola, by pokazać moje stuprocentowe zaangażowanie. – Przepraszam za zdenerwowanie, które wywołałem. W wywiadzie powinienem wyrażać się jaśniej – stwierdził napastnik The Blues. Lukaku już pogodził się z trenerem i został przywrócony do składu.

