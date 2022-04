To potwierdzone, ważny piłkarz reprezentacji Polski zerwał więzadła. Czeka go kilka miesięcy przerwy

Kontuzja, której Jakub Moder doznał w meczu Brightonu z Norwich, nie wyglądała dobrze. W niedzielę 3 kwietnia pomocnik przeszedł badania, które wykazały, że prędko nie wróci do gry. Wychowanek Lecha Poznań zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Jakub Moder doznał kontuzji w meczu Brightonu z Norwich

Dzień wcześniej odbyło starcie Brightonu z Norwich. Faworytem były Mewy, czyli drużyna gospodarzy. Podopieczni Grahama Pottera nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, choć ekipa The Seagulls na prowadzenie był bowiem Neal Muapay, aczkolwiek w 29. minucie zmarnował rzut karny. Co ciekawe Brighton oddał ponad 30 strzałów na bramkę rywala, ale nie zdołał pokonać bramkarza gości.

Jakub Moder miał bardzo mały udział w całym spotkaniu, ponieważ wszedł na boisko dopiero na kilkanaście minut przed ostatnim gwizdkiem. Niestety nawet pomimo tak krótkiego stażu w meczu z Norwich, Polak nie dokończył meczu. Po paru chwilach gry wychowanek Kolejorza padł na murawę i nie mógł się z niej podnieść.

Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Co z mistrzostwami świata?

Warto dodać, że stało się tak bez kontaktu z żadnym przeciwnikiem, co tylko potęgowało zmartwienie o zdrowie reprezentanta Polski. Rozgrywającemu musieli pomóc lekarze, lecz nawet oni nie postawili go na nogi. Pomogli mu za to opuścić boisko, wszak Moder nie mógł swobodnie stąpać na jedną z nóg. Potem został zniesiony do szatni na noszach.

Dzień po meczu Brightonu przeszedł badania, które wykazały, że rozgrywający zerwał więzadła w kolanie. Niemalże wykluczony jest udział tego piłkarza z czerwcowych meczów naszej kadry. Pod znakiem zapytania stoją też występy pomocnika na mistrzostwach świata.

