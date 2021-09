„Możemy im coś strzelić, ale kluczem będzie koncentracja w obronie”. Moder przed meczem z Anglią

7 września odbyła się konferencja prasowa reprezentacji Polski. Przed starciem z Anglikami na pytania dziennikarzy odpowiadali Paulo Sousa i Jakub Moder.

Człowiek od prostopadłych podań

Od poprzedniego meczu z Synami Albionu minęło około sześciu miesięcy. Czy przez ten czas pomocnik bardzo się zmienił? – Wiadomo, pograłem trochę w Premier League, która kształtuje mnie jako zawodnika. Stricte piłkarsko nie przeszedłem żadnej metamorfozy. Jestem wciąż młodym zawodnikiem, rozwijam się i nadal wiele przede mną – powiedział skromnie.

W poprzednich spotkaniach, a także w Brightonie, Moder często popisuje się błyskotliwymi podaniami, z którymi nie radzą sobie rywale. Dobrze by było, gdyby kilka takich udało mu się posłać przeciwko Anglikom. – Z San Marino co drugie moje prostopadłe zagranie kończyło bramką czy dogodną sytuacją. Z Anglią będę miał maksymalnie dwie lub trzy i trzeba będzie je wykorzystać. Są świetnie zorganizowanie w obronie i w ataku, więc czeka nas trudne zadanie. Ale na pewno stać nas na to, aby wykreować sobie parę okazji. Biorąc pod uwagę to, w jakiej formie są nasi napastnicy, na pewno jesteśmy w stanie coś im strzelić – wyznał Moder.

Jak pokonać Anglię?

O co jesteśmy w stanie powalczyć w meczu z Anglią? – O pełną pulę. Gdy gramy z zespołem teoretycznie lepszym od nas. Plan na spotkanie będzie inny niż przeciwko Albanii czy San Marino. Wtedy my byliśmy faworytami i musieliśmy prowadzić grę. Z Anglią to na pewno będzie wyglądało inaczej. Wszyscy wiemy, jaką oni mają jakość. Moim zdaniem kluczem będzie koncentracja w defensywie, aby uzyskać dobry wynik – opowiadał rozgrywający.

Pomocnik Brightonu stwierdził, że nie wziąłby remisu w ciemno. – Zawsze nastawiamy się na zwycięstwo, a to czy remis będzie dobrym wynikiem, okaże się po meczu. To będzie zależało od przebiegu spotkania, wszystko może się różnie potoczyć. Ocenimy po końcowym gwizdku. Chcielibyśmy jednak zgarnąć pełną pulę, bo czujemy oddech Węgrów i Albańczyków na plecach – zakończył.

Konferencja Paulo Sousy i Jakuba Modera