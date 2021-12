Paulo Sousa ma odejść z reprezentacji Polski w drugi dzień świąt. PZPN nie puści tego płazem

Wieczorem 24 grudnia niespodziewanie gruchnęła wiadomość, że już niebawem Paulo Sousa ma zostać nowym szkoleniowcem Internacionalu Porto Alegre. Informacje te podał na Twitterze znany brazylijski dziennikarz Vagner Martins.

Transfery. Paulo Sousa przejmie Internacional Porto Alegre

Już wcześniej gazeta „Globo Esporte” donosiła, że selekcjoner reprezentacji Polski rozmawia z inną drużyną z tego samego kraju. Chodziło wówczas o Flamengo. Mówiło się, iż negocjacje Portugalczyka z zespołem z Rio de Janeiro są na zaawansowanym etapie. Wygląda jednak na to, że znacznie dalej zaszły rozmowy między nim, a jeszcze inną drużyną, czyli wspomnianym Internacionalem.

Klub ten szuka następcy dla Diego Aguirre. Szkoleniowiec ten jest jednym z faworytów do przejęcia reprezentacji Urugwaju po Oscarze Tabarezie.

Co ciekawe Vagner Martins podaje, że negocjacje między Sousą oraz Internacionalem zostaną domknięte już w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Dziennikarz ten twierdzi, iż selekcjoner reprezentacji Polski doszedł do pełnego porozumienia w sprawie szczegółów kontraktu, który ma podpisać z drużyną z Porto Alegre.

Paulo Sousa opuści reprezentację Polski tuż przed barażami MŚ 2022

Jeśli rzeczywiście 26 grudnia Sousa zwiąże się z Czerwonymi, będzie to oznaczało, że opuści Biało-Czerwonych na kilka miesięcy przed kluczowymi meczami w kontekście awansu na mistrzostwa świata w Katarze. Przypomnijmy – już w marcu Polacy zmierzą się z Rosją, a później (ewentualnie) z Czechami lub Szwecją. Stawką będzie dostanie się na katarski mundial. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że Cezary Kulesza, obecny prezes PZPN, chciał już wcześniej rozstać się z Sousą, ale jak dotąd nie znaleziono odpowiedniego trenera do zastąpienia go.

Faktem jest natomiast to, że kontrakt, który posiada Portugalczyk, słabo zabezpiecza PZPN w kwestiach ewentualnego odejścia trenera do innej drużyny. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, Polski Związek Piłki Nożnej nie puści tego płazem. Możliwe jest skierowanie sprawy do FIFA. W razie rozpatrzenia sprawy na korzyść PZPN-u, w grę wchodzą sankcje odszkodowawcze oraz dyscyplinarne.

