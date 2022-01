Jakub Wawrzyniak doradza prezesowi PZPN: Nowego trenera dla Polaków wybrałbym z tej dwójki

Kwestia tego, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Do PZPN-u różnymi drogami spływa wiele propozycji, aczkolwiek Jakub Wawrzyniak, były kadrowicz, sądzi, że drużynę Biało-Czerwonych powinien objąć Polak.

Jakub Wawrzyniak tłumaczy, na czym trzeba się skupić przy wyborze nowego trenera dla Polaków

– Myślę, że dla obecnego prezesa PZPN temat zatrudnienia zagranicznego szkoleniowca został odsunięty na bok. Przez to, co zrobił Sousa, zapewne wybił nam z głowy trenera-obcokrajowca na najbliższe dziesięć lat. Nabrał nas, ale zostawmy go już – stwierdził Wawrzyniak w rozmowie z dziennikarzami portalu sport.pl.

Co według niego będzie najważniejsze przy wyborze następcy Portugalczyka. – Możemy dyskutować na temat doświadczenia poszczególnych trenerów, ale prawda jest taka, że żaden z nich nigdy wcześniej nie znalazł się w takiej sytuacji, jak ta zaistniała w reprezentacji Polski. To jest czyste szaleństw – uważa były lewy obrońca.

– Argumenty czysto piłkarskie i taktyczne chyba powinny pójść na dalszy plan. Z Rosjanami oczywiście możemy wygrać sposobem, dzięki strategii... To się zgadza. Natomiast chyba najbardziej istotna będzie znajomość piłkarzy/z piłkarzami. Chyba pierwszy raz w historii jesteśmy w takim momencie, że musimy brać pod uwagę zdanie również samych zawodników – dodał.

Jakub Wawrzyniak: Wybrałbym Adama Nawałkę lub Jerzego Brzęczka

– Dobrze, że Cezary Kulesza rozmawiał z piłkarzami. Uważam to za bardzo mądrą decyzję – stwierdził. Według Wawrzyniaka sytuacja w reprezentacji Polski jest na tyle wyjątkowo, że prezes PZPN powinien brać pod uwagę głównie dwa nazwiska.

Ja bym wybierał selekcjonera z duetu Adam Nawałka-Jerzy Brzęczek. Głównie ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej: znajomość z zawodnikami. Dla wielu Brzęczek był człowiekiem bardzo zaufanym. Ja bardziej skłaniam się ku Nawałce, ale głównie dlatego, że z nim bliżej współpracowałem i po prostu znam go lepiej – zakończył wątek.

