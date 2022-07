Zmarł były reprezentant Polski. Informację przekazał Zbigniew Boniek

„Dostałem wiadomość o śmierci Janusza Kupcewicza” – napisał Zbigniew Boniek. Były reprezentant Polski był uznawany, za jednego z najlepszych polskich rozgrywających w historii Biało-Czerwonych. „Kilka dni temu razem obchodziliśmy 40 lecie medalu MŚ w Hiszpanii. Niesamowite” – dodał Boniek we wpisie.

Kariera Janusza Kupcewicza

Janusz Kupcewicz urodził się w Gdańsku w 1955 roku. Swoją karierę zaczynał w Warmii Olsztyn, z której trafił później do lokalnego Stomilu. W Ekstraklasie zadebiutował w Arce Gdynia. Z niej przeniósł się do Lecha Poznań. Następnie odszedł do francuskiego AS Saint-Étienne. Po przygodzie we Francji przeszedł do greckiej Larisy. Z Grecji wrócił do Polski – do Lechii Gdańsk, by potem znów wyjechać za granicę do Turcji, do drużyny Adanasporu, w której zakończył karierę.

Jako zawodnik zdobył Puchar Polski z Arką Gdynia i mistrzostwo kraju z Lechem Poznań. W reprezentacji Polski Janusz Kupcewicz zadebiutował w 1976 roku. Na mistrzostwach świata w 1978 był rezerwowym. Zagrał dopiero w 1982 roku na mistrzostwach w Hiszpanii. W sumie w kadrze rozegrał 20 meczów i strzelił 5 bramek.

Janusz Kupcewicz w polityce

Po karierze piłkarskiej Janusz Kupcewicz spróbował swoich sił w polityce. Zapisał się do Platformy Obywatelskiej i z jej list kandydował do rady miejskiej Gdyni w 2006 i do Sejmu w 2007. Niestety bez powodzenia. Następnie z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydował do sejmiku województwa pomorskiego w 2010 i do Sejmu w 2011, a w 2014 uzyskał mandat radnego sejmiku – również bezskutecznie. W 2015 i 2019 ponownie kandydował do Sejmu. Wstąpił w międzyczasie do PSL. W 2018 nie odnowił mandatu radnego.

