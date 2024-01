Brazylijczyk chce grać dla Polski. Mówi o swoim pochodzeniu

Od pewnego czasu mocno dyskutuje się o ewentualnym powołaniu Santiago Hezze do naszej reprezentacji. Argentyńczyk otrzymał polski paszport, ponieważ jego babcia urodziła się w Polsce. Szybko pojawił się następny kandydat zza granicy, którego można rozważać w kontekście gry z orzełkiem na piersi.

Thiago Dombroski. Co wiemy o piłkarzu?

Bliżej sylwetkę Thiago Dombroskiego przybliżył portal sport.tvp.pl. 21-letni zawodnik gra na pozycji środkowego obrońcy. Dotychczas mieszkał w Kurytybie, czyli prawdopodobnie głównym ośrodku polonijnym w Brazylii. Piłkarz wyjawił, skąd wzięły się u niego polskie korzenie.

– Mam polskie pochodzenie ze strony matki. Mój pradziadek Dombroski przybył do Brazylii uciekając przed wojną, a moja prababcia Szczerba i mój pradziadek Kuchta przybyli w 1920 roku i pobrali się już w Brazylii (…) W Kurytybie mamy wiele potomków Polaków. Chociaż nigdy nie byłem w Polsce, wiem jak smakują pierogi – podkreślił Dombroski.

Piłkarz z kraju kawy zapewnia, że w jego domu pielęgnuje się polskie tradycje, a on sam obserwuje kilku naszych zawodników. Na razie nie nauczył się jeszcze języka polskiego.

Co ciekawe, w najbliższym czasie będzie łatwiej o obserwowanie poczynań młodego Brazylijczyka. Ten bowiem udał się na wypożyczenie z Coritiby do portugalskiego Portimonense. Trafił do nowego zespołu 26 stycznia i to jego pierwsza przygoda z europejskim futbolem.

– Chcę grać w Portugalii jak najlepiej, żeby zostać zauważonym przez polską federację, sfinalizować wszystkie sprawy formalne i uzyskać polski paszport. Naprawdę chciałbym zagrać w reprezentacji Polski – zapewnił.

Brazylijczycy w Polsce? To już znamy

Jeśli kiedykolwiek doszłoby do tego, że Dombroski zagrałby w polskiej kadrze, to oczywiście nie byłby pierwszym Brazylijczykiem grającym z orzełkiem na piersi. Przed nim w biało-czerwonych barwach prezentowali się Roger Guerreiro oraz Thiago Cionek.

To piłkarze, którzy odcisnęli pewne piętno na naszej kadrze. Guerreiro nie miał polskich korzeni, lecz uzyskał obywatelstwo. Strzelił pierwszego w historii gola dla Polski na mistrzostwach Europy. To pamiętna bramka w starciu z Austrią na Euro 2008. Thiago Cionek również występował na najważniejszych międzynarodowych turniejach. W jego przypadku pradziadkowie wyemigrowali z kraju nad Wisłą do Brazylii.

