Robert Lewandowski zdradził, co z końcem kariery w reprezentacji. „Muszę coś poczuć”

Kluczowe w ostatecznej selekcji w kontekście Euro 2024 mogą się okazać nadchodzące mecze towarzyskie reprezentacji Polski, najpierw z Ukrainą (7 czerwca), a następnie z Turcją (10 czerwca). Oba zostaną rozegrane na PGE Narodowym.

Robert Lewandowski o końcu kariery reprezentacyjnej

Kapitan polskiej kadry jako pierwszy zasiadł przed dziennikarzami, cierpliwie odpowiadając na pytania. Jedno z nich dotyczyło kwestii 14 dni na przygotowania, jakie mają w kalendarzu piłkarze reprezentacji.

– Czasami to, że jesteś dłużej, nie oznacza, że jesteś lepiej przygotowany. Były przypadki osób bez treningów, które przyjeżdżały na zgrupowanie i okazywało się, że są w najlepszej formie (śmiech). Fajnie byłoby znaleźć ten złoty środek. Mam nadzieję, że w przypadku naszych przygotowań tak właśnie będzie. Ale czasem jest to trudne, bo każdy z nas ma inną ilość minut rozegraną w nogach po sezonie klubowym – przyznał napastnik polskiej kadry i FC Barcelony.

Nie zabrakło pytania o zakończenie kariery przed Lewandowskiego. „Lewy” dokładnie 21 sierpnia skończy 36 lat.

– Jeśli mowa o moich decyzjach, o zakończeniu, to ja najpierw muszę coś poczuć. Serce podpowie, czy to jest ten czas. Albo zacząć zastanawiać się nad tym. Na dzień dzisiejszy tego nie mam. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Ciężko mi to samemu określić, bo to nie jest tak, że ja się będę nad tym zastanawiał i podejmę decyzję. Muszę poczuć tę decyzję, być pewnym tego. Na dzień dzisiejszy tego nie mam, fizycznie czuję się bardzo dobrze i to też dodatkowo powoduje, że nie potrzebuje się nad tym zastanawiać – ocenił Lewandowski.

Reprezentacja Polski na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

