Paulo Sousa stracił kolejną pracę. Jednoznaczne oświadczenie klubu

Od chwili porzucenia reprezentacji Polski Paulo Sousa nie ma łatwego życia zawodowego. Portugalczyk zrezygnował z pracy z Biało-Czerwonymi na rzecz brazylijskiego Flamengo, w którym również nie popracował długo. Następnie miał kilkumiesięczną przerwę, aż rękę po jego usługi wyciągnęła US Salernitana 1919, w której wówczas występował Krzysztof Piątek. 53-latek nie może narzekać na swoje pierwsze miesiące w roli szkoleniowca włoskiej drużyny, ale później było już tylko gorzej.

Oficjalnie: Paulo Sousa zwolniony z US Salernitana 1919

W sezonie 2022/23 US Salernitana 1919 przejęta przez Sousę w jego połowie zanotowała serię dziesięciu spotkań bez porażki, z czego aż osiem z nich zostało zremisowanych i dwa wygrane. Drużyna Portugalczyka skutecznie uniknęła strefy spadkowej, ostatecznie kończąc rozgrywki na 15. lokacie. Jednak bieżąca kampania wyglądała koszmarnie w wykonaniu jego drużyny. W ośmiu ligowych kolejkach podopieczni byłego selekcjonera reprezentacji Polski zdobyli tylko trzy punkty.

Ekipa z Salerny zremisowała z AS Romą, Udinese i Frosinone, a przegrała z Lecce, Torino, Empoli, Interem, a także Monzą. Jakby tego było mało w trzech ostatnich meczach zawodnicy Paulo Sousy nie strzelili żadnej bramki, tracąc aż osiem. Stało się jasne, że pozycja Portugalczyka wisi na włosku i można było się spodziewać, że władze US Salernitana 1919 podejmą właściwe kroki względem jego posady, co właśnie nastąpiło.

„US Salernitana 1919 ogłasza, że zwolniło pana Paulo Sousę z roli trenera Pierwszej Drużyny. Dziękując mu za wykonaną pracę, Spółka życzy trenerowi wszystkiego najlepszego w dalszej karierze zawodowej” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu. Według doniesień Fabrizio Romano jego następcą ma zostać legendarny włoski napastnik Filippo Inzaghi.

