Cracovia przedstawiła nowego piłkarza. Egzotyczny transfer polskiej drużyny

Cracovia zdecydowanie nie jest najbardziej aktywnym polskim klubem na rynku transferowym, ale to nie oznacza, że nie próbuje się wzmacniać przed zbliżającymi rozgrywkami Ekstraklasy. Na kilka dni przed pierwszą kolejką (potrwa od 15 do 18 lipca włącznie) Pasy ogłosiły pozyskanie nowego piłkarza. Jest nim pochodzący z Japonii Takuto Oshima.

Transfer Takuto Oshimy – pierwszy Japończyk w historii Cracovii

Tym samym został on pierwszym w historii graczem pochodzącym z Kraju Kwitnącej Wiśni, który będzie reprezentował barwy Cracovii. Aktualnie w Polsce występuje jeden jego rodak, czyli Koki Hinokio z Zagłębia Lubin. Wcześniej natomiast w naszym kraju dobrze radzili sobie Ryota Morioka w Śląsku Wrocław czy Takafumi Akahoshi w Pogoni Szczecin. Gorzej natomiast na przykład Jin Izumisawa również w zespole Portowców.

W czyje ślady pójdzie Oshima? Nie wiadomo, choć trochę czasu na pokazanie swoich umiejętności będzie miał. Z Cracovią podpisał bowiem dwuletnią umowę. Dla 24-latka nie będzie to pierwszy klub w Europie, co powinno pomóc mu w aklimatyzacji. Środkowy pomocnik występuje na Starym Kontynencie od 2020 roku. Wtedy to najpierw rozstał się z FC Awaji-shima, a następnie dołączył to Druzstevnik Zupcany. W sezonie 2021/22 z kolei występował w Zemplinie Michalovce. Łącznie w słowackiej ekstraklasie Japończyk rozegrał 44 mecze, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

Wcześniej do drużyny Pasów dołączyli też tacy piłkarze jak Patryk Makuch (dawniej Miedź Legnica) i Benjamin Kaellman (wcześniej FC Inter Turku).

