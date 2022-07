Sensacyjne wieści w sprawie byłego reprezentanta Polski. Szykuje się szokujący transfer

Na początku lipca Karol Angielski odszedł z Radomiaka Radom do Sivassporu. 26-letni napastnik podpisał trzyletni kontrakt z klubem na co dzień występującym w tureckiej Super Lig. Mówi się, że napastnik pobił rekord transferowy klubu, ponieważ na konto siódmej drużyny minionego sezonu Ekstraklasy miało trafić milion euro. Sezon 2021/22 był najlepszym w całej karierze napastnika, gdyż z 18 bramkami został on najlepszym strzelcem klubu, a do korony króla strzelców brakło mu co najmniej dwóch trafień.

Dziura w ataku Radomiaka Radom po odejściu Karola Angielskiego

W minionej kampanii Sivasspor zajął dopiero dziewiąte miejsce w tureckiej lidze, ale w związku z tym, że zdobyli puchar Turcji, zagrają w eliminacjach Ligi Europy. Nawet jeśli przegra swój dwumecz, to ostatecznie zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Po odejściu Karola Angielskiego z Radomiaka Radom na pozycji napastnika zrobiła się dziura. W klubie pozostali tylko Maurides, który w zeszłym Sezonie Ekstraklasy w 31 meczach zdobył 5 bramek i zanotował dwie asyst, Dominik Sokół, który ustrzelił tylko jedną bramkę w rozegranych 217 minutach oraz najnowszy nabytek – Michał Feliks, który do Ekstraklasy trafił z występującej w eWinner 2. ligi Garbarni Kraków.

Wielki powrót Łukasza Teodorczyka do Ekstraklasy jest możliwi

Według najnowszych doniesień Szymona Janczyka z weszlo.com Radomiakowi został zaoferowany były napastnik reprezentacji Polski. Do PKO BP Ekstraklasy może wrócić Łukasz Teodorczyk, który ma wypełnić lukę po Karolu Angielskim. Piłkarz mógłby się również odbudować po słabych sezonach w Charleroi, Udinese i Vincezy, która spadła do Serie C.

