Mikael Ishak budzi wielkie zainteresowanie. Do tego klubu może trafić już niebawem

Mikael Ishak doskonale radzi sobie w Lechu Poznań, strzela w nim wiele goli nierzadko to on decyduje o wynikach spotkań. W związku z tym trudno się dziwić, że Szwed budzi coraz większe zainteresowanie zagranicznych klubów. Według najnowszych doniesień kapitan ekipy ze stolicy Wielkopolski dostał właśnie bardzo atrakcyjną ofertę, której przebicie może okazać się niemożliwe z perspektywy polskiej drużyny.

Olympiacos Pireus interesuje się Mikaelem Ishakiem

Jakiś czas temu Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Kolejorza przyznawał co prawda, iż zamierza powalczyć o zatrzymanie Ishaka, lecz aktualnie wątpliwe jest, by ta sztuka mu się udała. Lech miał jeszcze wiele do powiedzenia, gdy tego lata po Szweda zgłosiło się Malmoe FF, do której zresztą sam piłkarz chciał odejść. Klub jednak postawił weto, ale zawodnik nie obraził się i daje z siebie maksimum możliwości.

W przyszłości takie zablokowanie transferu może okazać się niemożliwe, o ile oczywiście Ishak nie przedłuży umowy z obecnym zespołem. Jego umowa łączy go z poznaniakami tylko do czerwca 2023 roku, w związku z czym już w styczniu będzie mógł podpisać kontrakt z inną drużyną, by latem odejść do niej za darmo.

Jak czytamy na portalu sportowefakty.wp.pl, napastnika widziałby u siebie Olympiacos Pireus. „Grecy mogliby zaoferować kapitanowi Lecha nieco ponad milion euro za sezon. Inne kluby mogą rzucić na stół jeszcze więcej, więc Lech jest tu bez szans” – głosi artykuł. Możemy w nim przeczytać również, że Kolejorz już zaczął rozglądać się za potencjalnym następcą Ishaka, lecz na razie w tej kwestii brakuje konkretów.

