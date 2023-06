Grzegorz Krychowiak zdecydował w sprawie przyszłości? Zaskakujące doniesienia

Ostatni czas był bardzo trudny dla Grzegorza Krychowiaka. Pomocnik wypadł z łask nowego selekcjonera, którym jest Fernando Santos i nie jest powoływany do reprezentacji Polski, a w związku z wybuchem wojny w Rosji skorzystał z możliwości „zamrożenia” swojego kontraktu i przez ostatnie dwa lata tułał się po wypożyczeniach, najpierw w AEK Ateny w sezonie 2021/22, a następnie w kampanii 2022/23 trafił do Al-Shabab, gdzie spędził ostatni sezon.

Media: Grzegorz Krychowiak rozwiązał kontrakt z Krasnodarem

Po zakończeniu sezonu w Arabii Saudyjskiej zgodnie z przepisami Grzegorz Krychowiak powinien był wrócić do drużyny FK Krasnodar, gdzie miał ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, czyli na jeszcze jeden sezon. Jednak wszystko na to wskazuje, że do tego nie dojdzie. Jak ustalił serwis meczyki.pl defensywny pomocnik miał rozwiązać obowiązującą umowę z zespołem z Krasnodaru i stać się wolnym agentem.

„Z tego co słyszymy, w grę wchodzą różne kierunki. Piłkarz rozmawia zarówno z klubami z Europy, jak i z zespołami z Półwyspu Arabskiego” – donosi Tomasz Włodarczyk.

CV Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak jest wychowankiem Orła Mrzeżyno. Co więcej, sportowiec na początku swojej kariery juniorskiej występował także w barwach takich zepołów, jak Żaki 94 Kołobrzeg, Stal Szczecin czy Arka Gdynia. Pomocnik zdecydował się na bardzo szybki wyjazd za granicę, co wyszło mu na plus, bo na swoim koncie ma zdobycie 2x Ligi Europy (14/15 i 15/16 z Sevillą), Puchar Francji (16/17 z PSG), Puchar Ligi Francuskiej (16/17 z PSG), 2x Puchar Rosji (2019 i 2021 z Lokomotiwem) i Russian Super Cup (19/20 z Lokomotiwem).

W barwach dorosłej reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak wystąpił 98 razy i strzelił pięć bramek. Pomocnik był uczestnikiem dwóch Mistrzostw Europy – 2016 i 2021 oraz mistrzostw świata – 2018 i 2022.

