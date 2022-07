Polski klub zagra o mistrzostwo świata. Szczypiorniści otrzymali „dziką kartę”

W sezonie 2022/2023 w miejscowości Dammam w Arabii Saudyjskiej odbędzie się 16. edycja klubowych mistrzostw świata w piłce ręcznej. Na turnieju IHF Super Globe wystąpi łącznie dwanaście zespołów.

IHF Super Globe. Kto zagra na mistrzostwach świata?

Sześć z nich awansowało automatycznie, po zdobyciu trofeów: SC Magdeburg (Niemcy, obrońca tytułu), FC Barcelona (Hiszpania, zwycięzca Ligi Mistrzów), Al Ahly (Egipt, zwycięzca Pucharu Afryki), Al-Kuwait Club (Kuwejt, zwycięzca azjatyckiej Ligi Mistrzów), Sydney Uni (Australia, najlepsza drużyna Australii i Oceanii), HC Taubaté (Brazylia, najlepsza drużyna Ameryki Środkowej i Południowej).

Cztery miejsca powędrują do dwóch zespołów z Arabii Saudyjskiej wybranych przez organizatorów, najlepszej drużyny Ameryki Północnej i Karaibów oraz zwycięzcy arabskich eliminacji (Superpucharu Arabii Saudyjskiej). Dla ostatnich dwóch drużyn czekała tak zwana dzika karta. Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF) zdecydowała, że Łomża Industria Kielce, oraz portugalska SL Benfica otrzymają możliwość wystąpienia na turnieju o mistrzostwo świata.

Prezes Łomży Industrii Kielce: Bardzo ładny prezent urodzinowy

Dla Żółto-Biało-Niebieskich to będzie drugi występ w IHF Super Globe. Po raz pierwszy szczypiorniści Łomży Industrii Kielce zagrali w klubowych mistrzostwach świata w 2016 roku, po zdobyciu Ligi Mistrzów, wywalczyli wówczas brązowe medale. Prezes Klubu Sportowego VIVE Handball Kielce S.A. Bertus Servaas skomentował decyzję Międzynarodowej Federaci Piłki Ręcznej na swoim Twitterze.

„Bardzo ładny prezent urodzinowy od IHF. Zaprezentujemy się na SUPER GLOBE Jestem za to bardzo wdzięczny, bo to wyraz szacunku dla naszego klubu i naszych kibiców. Również dla naszych sponsorów to świetna wiadomość. jestem naprawdę bardzo zadowolony” – czytamy. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach od 17 do 23 października 2022 roku. Format rozgrywek nie został jeszcze ustalony.

